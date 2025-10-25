Massimo Barbuti: "ll mio gol nel derby. Domani tifo da Parma"

Massimo Barbuti è entrato ufficialmente nella storia dell’Ascoli Calcio per due eventi memorabili. Il primo il 5 gennaio 1986 nel nuovissimo stadio ‘Riviera delle Palme’ quando realizzò la rete del vantaggio nel derby in Serie B contro la Sambenedettese, ultimo gol bianconero contro i rossoblù. Il secondo il 14 settembre dello stesso anno, in Serie A, quando ammutolì lo stadio di San Siro realizzando il gol vittoria dell’Ascoli contro il Milan del neo presidente Silvio Berlusconi. Barbuti nato il giorno di Sant’Emidio del 1958, a San Giuliano Terme, da anni vive a Parma e nel frattempo è diventato nonno. Di quell’Ascoli allenato dall’indimenticato Vujadin Boskov ha solo splendidi ricordi da raccontare ora ai nipotini.

Barbuti siamo alla vigilia del derby tra Ascoli e Sambenedettese: che ricordi ha?

"Ho un bellissimo ricordo di entrambe i derby, anche di quello del ritorno. All’andata giocammo nel nuovo stadio della Samb e ci fu un cross di Marchetti, io staccai di testa e la misi in rete. Poi pareggiò Fattori, ma non fu una bella partita. Si sentiva la tensione del risultato e noi, che pure quell’anno andavamo forte, non riuscimmo ad esprimerci al meglio. Al ritorno finì 0-0. A noi bastava un punto per tornare in Serie A mentre i tifosi volevano a tutti costi che vincessimo quel derby per far retrocedere la Samb in C. E così invece dei festeggiamenti fummo contestati dopo la partita. Ma è stato un anno fantastico".

Una squadra nata per vincere e tornare in Serie A subito, anche se non è mai facile?

"Assolutamente. Servono una serie di condizioni favorevoli tra cui calciatori adeguati alla categoria, un ambiente unito e un pizzico di fortuna. L’Ascoli quest’anno mi pare che sia sulla strada giusta per fare qualcosa di importante, però immagino che i tifosi adesso vorranno solo vincere il derby che manca da ben 39 anni".

Segue ancora le vicende del Picchio?

"Sempre. Sui social in particolare e in tv vedo poi le partite. Mi piacciono sia il presidente Bernardino Passeri che mister Tomei e devo dire che la squadra gioca un buon calcio. Spero davvero che i bianconeri possano tornare presto nelle categorie che meritano anche se vincere il campionato di Serie C è più difficile che vincerlo in B".

Ha ancora contatti con qualche tifoso bianconero?

"Ho diversi amici a Villa Pigna perché a quei tempi era lì il nostro quartier generale. L’unico rammarico è che non sono più tornato ad Ascoli dopo quei due anni con Boskov. Ci fu pure un malinteso con i tifosi perché dopo la promozione in Serie B mi cercò l’Inter. Per me era l’ultimo treno per approdare in una grande squadra e invece il presidente Rozzi non mi fece andar via. Poi in Serie A segnai quel gran gol al Milan che mi ripagò di tutte le amarezze e feci pace anche con i tifosi".

Insomma, anche da Parma, domenica si tiferà Ascoli?

"Certamente, con i miei nipotini di un anno, tra cui il piccolo Gabriele Barbuti, vestiti di bianconero grideremo insieme Forza Ascoli".

Valerio Rosa