Montalto (Ascoli), 3 agosto 2019 - E' finito in tragedia l’incidente stradale accaduto alle 19,30 di giovedì lungo la provinciale Valdaso in comune di Montalto Marche. Nello scontro frontale fra due autovetture sono rimaste ferite cinque persone, una delle quali è deceduta durante il trasferimento all’ospedale di Ancona.

La vittima è Massimo Giorgetti, aveva 66 anni e risiedeva con i familiari a Macerata. L’uomo viaggiava a bordo della Fiat Panda condotta dal figlio di 27 anni. Nell’utilitaria si trovava anche M. T. di 57 anni.

Per cause in corso d’accertamento, da parte dei carabinieri della compagnia di San Benedetto, la Fiat Panda è entrata in collisione con una Nissan Juke condotta da M. L. S. di 47 anni, cittadino di nazionalità inglese, ma residente a Montefortino.

A bordo della Nissan si trovava anche il figlio di 10 anni. Tutti gli occupanti delle due vetture sono rimasti feriti e sono stati trasportati all’ospedale di San Benedetto. La centrale operativa del 118 ha coordinato l’invio di alcune ambulanze del territorio per accelerare i soccorsi. Le condizioni di Massimo Giorgetti si sono aggravate con il passare dei minuti e alla fine i sanitari del Pronto Soccorso hanno deciso di trasportarlo all’ospedale di Torrette di Ancona con un’unità mobile di Rianimazione, ma durante il trasporto il paziente ha cessato di vivere.

Il decesso è avvenuto quando l’ambulanza stava uscendo al casello autostradale di Ancona. Nulla ha potuto fare il medico e l’infermiere che si trovavano a bordo del mezzo di emergenza per assistere il paziente in gravissime condizioni.

Dell'accaduto sono stati informati i familiari che nella notte si sono recati all’ospedale Dorico, dove i medici hanno comunicato l’avvenuto decesso del loro congiunto. Sul luogo del grave scontro frontale è intervenuta una pattuglia dei carabinieri di Montefiore dell’Aso che ha eseguito i rilievi di legge e che dovranno ricostruire la dinamica del sinistro.

La strada è stata chiusa per diverso tempo, fino a quando i mezzi, messi poi sotto sequestro, non sono stati rimossi e la carreggiata ripulita dai detriti e dai liquidi persi dalle auto. Uno dei due mezzi, secondo i primi accertamenti, avrebbe invaso la corsia opposta causando il severo schianto, dove tutte le persone che si trovavano a bordo sono finite all’ospedale Madonna del Soccorso, ma nessuno di loro, salvo complicazioni, verserebbe in gravi condizioni.