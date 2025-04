Massimo Loviso celebra il ritorno della Sambenedettese in Serie C

Tra i numerosi ex Samb che hanno festeggiato il ritorno del club rossoblù in Serie C c’è anche Massimo Loviso. Al centrocampista bolognese è bastata una stagione in C1 (campionato 2006-2007) per innamorarsi della città e della formazione rivierasca. A 41 anni ancora gioca nel campionato di Eccellenza Abruzzo ma risiede da tempo a San Benedetto del Tronto.

"Sono molto felice di questo ritorno in Serie C della Samb - dice- per i miei impegni ho visto solo due partite dei rossoblù con L’Aquila e Recanatese che hanno portato sei punti. Ho dato il mio contributo. Scherzi a parte, la formazione rossoblù ha disputato sempre un campionato da vertice. E poi il grande entusiasmo del pubblico. Tutto è stato molto bello. C’è stata anche la conferma di Palladini in panchina e questa è una notizia estremamente importante. Ottavio conosce l’ambiente ed è una garanzia anche per il futuro. Sarà un campionato totalmente diverso da quello odierno, difficile, ma la società è carica per affrontarlo nella maniera giusta".

Loviso guarda anche al prossimo campionato di Serie C. Ma quale ruolo potrà recitare la Samb? "Sarà importante restare trai professionisti. Il merito di questa serie C oltre che di Palladini e della squadra è del presidente Massi che in questi ultimi due anni ha costruito veramente tanto. Sicuramente se si riuscisse ad aiutarlo anche economicamente si potrebbe stare più tranquilli. Puntare sui giovani sarebbe importante. Un po’ come accadde quando c’eravamo noi alla Samb nel 2006. Ma a San Benedetto ci vogliono ragazzi di un certo tipo e con un determinato carattere. Un giusto mix tra esperienza e gioventù sarebbe il massimo. L’importante è che la società pianifichi tutto bene per mantenere la categoria e per poi costruire qualcosa di importante. Una base solida - conclude Loviso - è stata fatta con la conferma di Palladini e di tutto lo staff dirigenziale. La Samb deve essere una presenza fissa nel calcio professionistico".

Questa mattina i rossoblù svolgeranno la classica seduta di rifinitura in vista del derby con la Fermana. Palladini dovrà fare a meno di Gennari e Sbaffo, mentre recupera Moretti e D’Eramo che hanno scontato il turno di squalifica. Fermana-Samb sarà diretta da Francesco Passarotti di Mantova (De Candia-Santoro).

Benedetto Marinangeli