Peggiora la salute mentale del killer di Castignano, interrotta la perizia in carcere

Ascoli, 11 marzo 2025 – Le condizioni di salute non permettono di proseguire la perizia psichiatrica. Per questo motivo è stata sospeso l’accertamento peritale in incidente probatorio su Massimo Malavolta, l’uomo che la notte del 19 dicembre scorso a Ripaberarda ha ucciso, massacrandola di botte, sua moglie Emanuela Massicci.

Ieri mattina doveva riprendere la perizia, ma su istanza dell’avvocato difensore Saveria Tarquini l’accertamento non si è svolto, stanti le condizioni di salute mentale dell’uomo che negli ultimi quindi giorni si sarebbero notevolmente aggravate tanto da rendere necessario una modifica della terapia farmacologica a cui è sottoposto dai sanitari del carcere di Marino dove Malavolta è detenuto. Nei giorni scorsi l’avvocata Tarquini ha avvisato le parti delle condizioni dell’uomo, vale a dire il giudice Angela Miccoli, il procuratore Umberto Monti e i periti impegnati nell’accertamento.

Ha fatto presente che l’omicida non era in grado di sottoporsi all’esame che, di fatto, proprio a causa delle sue condizioni non sarebbe stato veritiero. In alternativa ha chiesto che fosse ripreso con una telecamera. A questo punto, sentiti i periti incaricati, il giudice ha deciso di sospendere la perizia psichiatrica. Il direttore sanitario del carcere di Marino, che ha in carico Malavolta, si appresta a chiedere una visita psichiatrica affidandola a medici esterni alla struttura carceraria. Obiettivo è valutare in maniera approfondita lo stato di salute mentale e fisica di Malavolta e se queste sono compatibili con la detenzione in carcere oppure necessitano di un trasferimento in una struttura sanitaria idonea.

Malavolta è attualmente sottoposto a terapia medica per i problemi di salute mentale per i quali era stato seguito dai medici della Ast di Ascoli, sia all’ospedale di San Benedetto, sia al Mazzoni. La perizia è volta ad accertare se al momento di compiere il delitto, ma anche nelle fasi precedenti e successive il tragico evento, Malavolta fosse capace di intendere e di volere. I periti devono valutare se sia persona socialmente pericolosa, precisando eventualmente la tipologia e quale misura di sicurezza vada di conseguenza applicata nei suoi confronti.