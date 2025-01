Massimo Malavolta trasferito in carcere

Massimo Malavolta, responsabile dell’omicidio della moglie Emanuela Massicci, è stato trasferito ieri nel carcere di Ascoli. L’uomo, che la notte del 19 dicembre scorso ha ucciso la donna a seguito di un violento pestaggio nella loro abitazione a Castignano, è stato condotto in carcere dagli agenti della polizia penitenziaria dopo essere stato dimesso dall’ospedale di San Benedetto in esecuzione dell’ordine di custodia cautelare emesso dal gip Annalisa Giusti, su richiesta della Procura. I medici hanno dato il via libera alla traduzione in carcere a quasi un mese dall’arresto a cui ha fatto seguito un primo ricovero nel reparto di rianimazione dell’ospedale Mazzoni di Ascoli. Malavolta dovrà sottoporsi a una perizia psichiatrica disposta dal gip su richiesta della difesa che ha nominato il medico legale Claudio Cacaci come consulente di parte. Sabato alle ore 18 la la comunità di Ripaberarda si riunirà per una fiaccolata in memoria di Emanuela.