Massimo Tamburri: "Prima la squadra,. Ricci ci ha ascoltati"

Nell’ultima tornata elettorale, quella del 2020, il Movimento Cinque Stelle correva da solo. Il candidato governatore era Gian Mario Mercorelli, che si fermo all’8,62 per cento. Stavolta, invece, i pentastellati vogliono essere protagonisti e hanno deciso di appoggiare il candidato del centrosinistra Matteo Ricci. Tra i quattro candidati per il Piceno, alla carica di consigliere, c’è Massimo Tamburri, che nel 2014 e nel 2019 provò anche a diventare sindaco di Ascoli, proprio per il Movimento Cinque Stelle. Nel secondo caso superò, da solo, il 12 per cento delle preferenze.

Tamburri, come è nata questa candidatura per le Regionali?

"Essendo coordinatore provinciale del Movimento, ho partecipato ai vari tavoli politici promossi dalla coalizione. Siamo riusciti a inserire, nel programma, i nostri temi ritenuti fondamentali e mi sono sentito particolarmente responsabilizzato. Questo mi ha portato ad accettare la richiesta di scendere in campo, arrivata da più persone. D’altronde, sono stato consigliere comunale per dieci anni, ad Ascoli, ed ho una certa esperienza che, si spera, possa portare gli elettori a darmi fiducia".

Quali sono le sue ambizioni?

"Innanzitutto ottenere un buon risultato per il Movimento Cinque Stelle regionale. Le ambizioni personali, come sempre, le metto da parte. Prima conta la squadra. Mi sono candidato per provare a migliorare il mondo in cui viviamo, che è l’obiettivo del Movimento. Occorre un cambio di passo rispetto a lavoro svolto sia da questa amministrazione di centrodestra che da quelle precedenti. E noi, a tale scopo, abbiamo inserito nel programma della coalizione i nostri punti più importanti".

Può dirci quali sono?

"Partiamo dalla sanità, che deve essere maggiormente orientata verso il pubblico, più efficiente e più radicata sui territori. Poi, il lavoro: la Regione deve essere più vicina ai lavoratori, magari attraverso una riorganizzazione della Svem. Questa avrebbe, tra le proprie funzioni, quella di dare una mano in caso di gravi crisi aziendali. Le disponibilità finanziarie ci sarebbero. Il problema è che finora è stato gestito tutto male. Poi si dovrebbe favorire la formazione di cooperative. Sul fronte dell’ambiente, invece, diciamo no all’inceneritore. Occorre trovare un’alternativa, mettendo al centro l’interesse pubblico e non quello dei privati. Migliorare la qualità e la quantità della raccolta differenziata ridurrebbe il conferimento in discarica. Infine, le Marche dovrebbero riaprire relazioni con alcuni paesi del mondo, sia diplomatiche che commerciali, costruendo ponti di pace. Per non parlare di ciò che sta accadendo a Gaza: ecco, occorre fare il possibile per fermare ciò che sta avvenendo".

Come mai nel 2020 avevate deciso di correre da soli ed ora invece sostenete Ricci?

"La proposta che il Pd ci fece cinque anni fa era irricevibile. Stavolta, invece, c’è stato un percorso condiviso. Da parte di Ricci abbiamo riscontrato un’apertura totale. Ci ha ascoltati e abbiamo lavorato insieme sul programma. Il programma della coalizione rispettava il nostro, quindi abbiamo detto sì. Saremo noi, in Regione, la garanzia del cambiamento".

Matteo Porfiri