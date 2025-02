Massy, lo stemma ritrovato

Girovagando tra le bancarelle di Porta Portese, a Roma, si è imbattuto in un quadro rappresentativo del gemellaggio tra Ascoli e Massy. Una fratellanza, quella tra le cento torri e la località francese, che venne sancita nel 1997, dunque ormai quasi trent’anni fa. Ingolosito dalla possibilità di riportare l’opera nel Piceno, l’ha acquistata e ora vuole riconsegnarla alla città.

Protagonista della storia è l’ascolano Marco Fabiani, che nei prossimi giorni porterà il quadro direttamente al professore Stefano Papetti, direttore dei musei civici, per comprenderne il significato e per capire come rimetterlo a disposizione della comunità. "E’ proprio questo il mio intento – conferma Fabiani -. Da sempre sono appassionato d’arte e quando mi capita un’occasione non me la lascio sfuggire. In questo caso, durante una semplice passeggiata al mercato di Porta Portese, in occasione di una gita nella capitale, mi sono trovato davanti a una bancarella che vendeva questo quadro. Subito ho notato che si trattava di una testimonianza relativa al gemellaggio tra Ascoli e Massy. Dopo aver contrattato un po’, lo ammetto, con il venditore, sono riuscito ad accaparrarmelo proprio con l’obiettivo di riportarlo nella nostra città. Francamente, non so come sia finito a Roma e nemmeno me lo voglio chiedere. Ciò che conta, comunque, è che l’ho comprato e mi auguro, appunto, di poterlo consegnare alla nostra città. Credo fosse un’opera che la città di Massy aveva donato, nel 1997, ad Ascoli. Però, ovviamente, ne chiederò conferma allo stesso Papetti – conclude Marco Fabiani -, visto chevorrei incontrarlo. Insieme a lui, poi, capirò come fare per mettere l’opera a disposizione della comunità. Al palazzo dei Capitani, ad esempio, c’è proprio la Sala Massy, quindi magari potrebbe essere collocato lì".

Il legame tra le due città è rimasto sempre molto forte. Nel 2016, solo per fare un esempio, subito dopo il terremoto una delegazione di Massy donò ad Ascoli 5mila euro a beneficio dei produttori di Arquata e dai comuni feriti dal sisma.

Matteo Porfiri