Master in ’magement. Aree e risorse acquatiche costiere’

Da due settimane sono aperte le iscrizioni al 21 Master in Management Aree e Risorse Acquatiche Costiere (MARAC) dell’Università di Camerino, sede di San Benedetto ed è l’unico master universitario inserito in un ristretto elenco europeo delle ‘good practices’ nel settore della blue economy. E’ diretto dal professor Alberto Felici ed è un punto di riferimento dell’Ufficio Informazioni per l’Europa Occidentale delle Nazioni Unite nell’alta formazione universitaria nella gestione del mare e della fascia costiera, anche fuori dai confini nazionali. Un riconoscimento che è arrivato all’interno del progetto europeo Winblue – Women in the blue Economy, finalizzato alla individuazione delle attività che maggiormente hanno contribuito alla parità di genere nel settore della Blue Economy attraverso la valorizzazione delle figure femminili. "Questo risultato - dice il professor Felici, direttore del Master– è frutto non solo dell’alta percentuale di studentesse che si iscrivono al Master, ma soprattutto del loro inserimento professionale nel mondo della Blue Economy ed anche della forte rappresentanza femminile all’interno del corpo docente e nelle strutture tecniche-amministrative di supporto".