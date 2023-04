Master, tredici nuovi esperti di sostenibilità

Si è chiuso presso la sede sambenedettese dell’Università di Camerino, con la proclamazione dei 13 nuovi manager in acquacoltura sostenibile, la 18esima edizione del Master in Management aree e delle risorse acquatiche, unico del suo genere in Italia realizzato con il contributo della Regione. Un anno intenso dove i discenti hanno potuto approfondire in quasi 600 ore di lezione, attività pratiche, stage ed attività di progettazione, aspetti specifici riguardanti la gestione delle aree destinate all’acquacoltura, la gestione degli impianti e quella delle industrie sotto molteplici aspetti quali sicurezza, economia, marketing, comunicazione, promozione, terminando con la gestione dei bandi dedicati a questo settore. Soddisfatto il direttore del master, prof Alberto Felici, sia per l’impegno profuso dai docenti e dai discenti nel corso dell’anno.