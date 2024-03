Masterclass con Zanotti a LeArti

Domenica nella scuola di musica LeArti di Ascoli dalle 15 alle 18 si svolgerà la Masterclass di batteria alla presenza di Ivano Zanotti, considerato il più grande batterista del rock italiano. L’iniziativa è aperta a tutti i più curiosi ed appassionati di qualsiasi età e permetterà di suonare a fianco del numero uno della batteria, per un’esperienza imperdibile. Prosegue così la serie di eventi formativi organizzati da LeArti con i grandi artisti del panorama nazionale come Francesco ’Fry’ Moneti, Finaz, Cristian Cicci Bagnoli e Claudio Gollinelli detto ’Il Gallo’. Durante la masterclass, Zanotti oltre a dare nozioni tecniche, racconterà storie ed aneddoti che ha vissuto durante le sue esperienze accanto ai più grandi come Ligabue e Loredana Bertè. Per partecipare alla Masterclass è necessaria obbligatoria la prenotazione presso la scuola di musica LeArti (via Marucci, 10) telefonando al numero 0736 262826 (anche WhatsApp) o scrivendo a segreterialearti@gmail.com. Al termine dell’incontro, verrà rilasciato un attestato di partecipazione. La carriera di Ivano Zanotti è stata ricca di grandissime collaborazioni con alcune dei più importanti artisti italiani: Loredana Bertè, Vasco Rossi, Eugenio Finardi, Alan Sorrenti, Stef Burns e moltissimi altri.