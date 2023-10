Materassi e lenzuola al parco Bau. E un clochard chiede aiuto

In questi giorni si è parlato molto della situazione che si è generata alla Caritas di San Benedetto per via del comportamento di alcuni ospiti che mangiano e dormono nella struttura del Ponterotto. E’ sono proprio gli abitanti del quartiere ad aver alzato la voce denunciando episodi che potrebbero mettere a rischio le persone. Del caso si è occupato il sindaco ed anche il Prefetto. Si vorrebbe cercare di far chiudere il dormitorio e relegare l’impegno della Caritas alla sola mensa. Una situazione delicata e pericolosa, poiché troppi senza tetto si riverserebbero sul territorio dove già ci sono persone che vivono per strada. Nella zona attorno alla Ferrovia e all’ex Cinema delle palme, ci vengono segnalate aiuole con piccole siepi all’interno delle quali i clochard lasciano le valige con le loro misere cose, ma c’è anche chi usa come "Armadio" lo spazio tra alberi e muro di cinta su via Gramsci. Ma non è tutto, sono stati trovati materassi e lenzuola all’interno del Parco Bau di via Paolini, adiacente alla Ferrovia. Ci sono senza tetto che hanno fatto questa scelta e che non vogliono essere aiutati, ma ieri ci è stata segnalata la richiesta di aiuto di un ragazzo che dorme sul lungomare e fra poco non sarà più estate.

ma. ie.