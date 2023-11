Materassi, plastica e metalli. I volontari di Plastic free portano via una montagna di rifiuti

Basta cercare e si trova, sempre e ovunque. Basta cercare i rifiuti, in giro per il territorio, e se ne trovano a montagne, di tutti i tipi, pericolosi, dannosi, a soffocare l’ambiente che è di tutti. Lo sanno i volontari di Plastic free che ieri mattina si sono ritrovati in zona Lido San Tommaso e Tre Archi, per rimuovere tutto il materiale che si potesse trovare una mattinata di cammino. Alla fine il risultato parla di una montagna di rifiuti, dalla plastica agli abbandoni edili, oggetti di tutti i tipi e materiali, lasciati con noncuranza, come se il mare o la terra potessero smaltirli da soli. Nonostante la pioggia si sono ritrovati in tanti per la giornata voluta dall’associazione che periodicamente organizza momenti così, Alessandro Sabbatini, referente di Plastic Free, parla di una mattina bellissima, nonostante la pioggia: "In tanti si sono sacrificati per lavorare con noi, nonostante il maltempo. Il ringraziamento va all’Asite che ogni volta provvede a rimuovere il materiale e portarlo in discarica, importante anche il contributo del centro sociale San Michele Lido Casabianca e della contrada Capodarco. Sono giornate importanti, per ricordare a tutti che la tutela dell’ambiente ci riguarda, sempre".