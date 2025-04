Materie prime e bollette alle stelle: "Ma puntiamo ancora sulla qualità"

Dalle colombe artigianali alle uova di cioccolato personalizzate: quella che sta per arrivare sarà una Pasqua per tutti i gusti. E le pasticcerie ascolane si stanno preparando per realizzare dei prodotti decisamente da leccarsi i baffi. Manca ancora diverso tempo per il giorno di festa, ma in città c’è davvero l’imbarazzo della scelta. "Noi portiamo avanti la nostra tradizione dal 1972, ovvero da quando abbiamo aperto – raccontano, ad esempio, Stefano e Giancarlo Marini, della pasticceria Marini di Campo Parignano –. Siamo partiti dalle colombe classiche, quelle con i canditi e con l’uvetta. Poi ci siamo evoluti e siamo arrivati anche a confezionare uova personalizzate e di vari gusti: dal tradizionale cioccolato, sia fondente che al latte, fino ai frutti di bosco o al pistacchio. Addirittura si può scegliere anche il gusto ‘marron glacé’. Pure per le sorprese, ogni cliente ce ne può portare una ad hoc, che noi inseriamo nell’uovo. Prodotti di alta qualità a prezzi contenuti". Per le attività del Piceno, comunque, quelli che corrono non sono tempi facili, considerando il caro-bollette e i dazi che di certo non aiutano gli esercenti. "Ne risentiamo molto – ammette lo stesso Stefano Marini –. Le materie prime sono schizzate alle stelle, con aumenti di oltre il 30 per cento. Basti pensare che la crema di pistacchio costa 90 euro al chilo. E pure le bollette ormai sono esagerate. Però, d’altro canto, nemmeno possiamo aumentare i prezzi, perché occorre andare incontro alle esigenze economiche delle famiglie. Dobbiamo accontentarci".

"Il prezzo del cioccolato è aumentato in maniera considerevole, ma abbiamo cercato di mantenere i prezzi degli altri anni – continua Eleonora Balestra della pasticceria Angelo –. Comunque, la Pasqua qui da noi è sempre molto colorata. Le uova sono personalizzabili con sorprese proprie e nell’incarto. È disponibile cioccolato al latte, fondente, bianco e al pistacchio, ma abbiamo anche otto gusti di colombe". Prodotti all’insegna della tradizione, infine, alla pasticceria Malaspina di Piazza Immacolata. "Abbiamo le nostre colombe classiche, che possono essere sia al cioccolato che con uvetta e canditi, personalizzabili con farciture al pistacchio, alla Nutella, alla nocciola e al caramello – conferma Ilaria Malaspina –. Per le uova, invece, siamo rivenditori Lindt e Caffarel". Sia per le uova di Pasqua che per colombe artigianali, in ogni pasticceria, i prezzi variano a seconda delle dimensioni dei prodotti e delle tipologie: si parte da un minimo di quindici euro ma si può arrivare anche a superare i cinquanta. Insomma, sarà una Pasqua per tutti i gusti (tanti) e anche, è il caso di dirlo, per tutti i portafogli.

Matteo Porfiri