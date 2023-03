Matrimonio, dall’abito al cibo Mini fiera per gli sposi da Loriblu

Sposi e cerimonie protagonisti dell’evento di Loriblu sabato dalle 14 alle 20, al Factory Store di via dell’Economia 9 a Porto Sant’Elpidio. Un evento che vede coinvolti i maggiori esperti del settore matrimoni0. L’armonocromia con l’esperienza di Federica Rosati, consulente d’immagine, guiderà le ospiti verso la scoperta delle nuove collezioni non solo di Loriblu, ma anche degli abiti di Alida Giordani, passando per i consigli di make up di Laura Pontillo e di hair styling di Calcabrina. L’evento sarà una sorta di mini fiera e permetterà di entrare in collegamento con altri professionisti della zona come come Top Catering, Paola Leonetti Fiori per gli addobbi floreali, arricchiti dall’innovativo Dandeloon Ballon, e le sue sculture di palloncini, Sokio Design per l’immagine coordinata e Photo Booth, coadiuvata da Studio Close Up, che mostreranno anche i loro lavori oltre ad intrattenere gli ospiti, e l’immancabile consulenza di una wedding planner: Tatiana Tabanelli.

Un momento dove poter entrare in contatto con tanti fornitori del matrimonio, ma anche di svago e d’informazione, grazie a una formula che predilige l’esperienza e l’intrattenimento come forma di conoscenza, da condividere con amici e invitati. "All’interno dello store Loriblu – fanno sapere dall’azienda –, le nuove collezioni del brand, rendono omaggio al suo heritage, attraverso una collezione innovativa in forme e volumi ma che rivisita alcuni modelli iconici del brand e predilige l’uso dei cristalli. Protagonista il colore che nella tavolozza di Loriblu lascia largo spazio a tonalità vibranti come gli azzurri dal serenity al turchese, il giallo nel suo tono più solare, il fucsia e il verde chiaro. Nella collezione sposa grande spazio alla tradizione, e non solo dai sandali in pizzo ai platform con cristalli, dalle slingback dal tacco affusolato alle eleganti décolleté con tacco basso o alto in raso bianco o avorio, si può trovare la risposta perfetta per ogni tipo di abito e di stile. A disposizione un servizio made to measure, dove la scarpa è al 100% personalizzabile dal materiale al colore, passando per la suola, fino ad arrivare agli accessori e alle incisioni".