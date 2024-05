Mattatoio, Podestà e Donna Bianca. Riqualificazione dei luoghi simbolo

Al via Ripatransone Community Hub, progetto promosso dal comune di Ripatransone, in rete con partner locali e nazionali, che intende riqualificare alcuni luoghi nevralgici della città che saranno trasformati in spazi culturali e civici, inclusivi e coinvolgenti. Un lavoro di squadra che si tradurrà in un laboratorio permanente, diffuso e sperimentale, di un nuovo modo di vivere i piccoli borghi delle aree interne. Un modello di sviluppo locale trasferibile, replicabile e sostenibile. In sintesi, il progetto prevede: la rigenerazione infrastrutturale di tre luoghi nevralgici della città: l’ex Mattatoio Comunale, il Palazzo del Podestà e la Piazza Donna Bianca de’ Tharolis. Tre spazi di grande valore storico e identitario per il borgo, che saranno restituiti alle comunità dopo essere stati risanati dall’attuale stato di degrado e inutilizzo; la creazione, negli spazi rigenerati, di un co-working per giovani professionisti e imprese; la creazione di un luogo interamente destinato ai giovani tra i 13 e i 35 anni; lo sviluppo di percorsi di formazione ed empowerment; la digitalizzazione e la restituzione, in realtà aumentata, del patrimonio di interesse storico, artistico e architettonico del borgo; lo sviluppo di un videogioco fruibile attraverso app o piattaforme per far (ri)scoprire e valorizzare il patrimonio di Ripatransone sia a un pubblico locale che di turisti; la realizzazione di spazi e percorsi verdi dedicati alle mountain bike; la creazione di una solida rete tra i soggetti del territorio; la valorizzazione dell’identità del territorio attraverso itinerari turistico-culturali e attività didattiche che utilizzano storytelling, teatro e musica.

Il progetto ha già dato vita a una sua identità visiva: il logo, essenziale e iconico, realizzato dal designer ripano Andrea Castelletti, nasce da una sintesi grafica del vicolo più stretto d’Italia.

Ma. Ie.