Matteo D’Alessandro:: "Atletico Ascoli, possiamo rialzarci"

Momento difficile in casa Atletico Ascoli e così a suonare la carica è stato chiamato il capitano Matteo D’Alessandro che finora ha collezionato solo due presenze in queste prime cinque giornate, di cui una da titolare e una da subentrato. Classe 1989, nato a Sondrio, D’Alessandro inizia nelle giovanili del Como e del Genoa. Vanta 46 presenze in Serie B (con le maglie della Reggina e della Pro Vercelli), 76 in Serie C (con Reggiana, Cuneo, Monza, Pro Patria e Lumezzane). Poi tanta Serie D fino ad arrivare nelle Marche, al Porto D’Ascoli del presidente Massi e poi nel luglio del 2023, il trasferimento all’Atletico Ascoli.

D’Alessandro se lo aspettava un inizio così complicato?

"Tutti ci aspettavamo un inizio diverso, è innegabile, ma questo non intacca quello che di buono abbiamo fatto e soprattutto il gran lavoro che la società sta facendo per metterci a disposizione tutto quello di cui abbiamo bisogno. Lavoriamo con il mister e con lo staff con grande professionalità e sono convinto che alla lunga i risultati si vedranno".

E’ solo un problema di risultati?

"Se guardiamo le singole prestazioni, a parte il secondo tempo di Notaresco e il primo contro il Termoli, credo che la squadra abbia sempre espresso un buon calcio. Certo ci sono stati dei momenti negativi, non sono arrivati i risultati, ma sono convinto che alla fine questa squadra ne verrà fuori. Ha i mezzi e gli uomini per ben figurare. E’ una squadra viva che ha una sua identità, Lavoriamo settimanalmente con grande abnegazione, sulla voglia di essere solidi e concreti. Dobbiamo trovare ‘la scintilla’ che possa dare la svolta al nostro campionato".

Domenica trasferta a San Marino: serve una vittoria?

"Andremo a ‘battagliare’ per conquistare i tre punti. Dobbiamo guardare dentro di noi e trovare le motivazioni per reagire e chiudere questo momento negativo".

Valerio Rosa