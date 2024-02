Matteo Ripani ambasciatore del gusto e del bere

Straordinario e prestigioso riconoscimento quello ottenuto da Matteo Ripani della Pasticceria Cardenà lo scorso weekend a Roma presso Palazzo Valentini in occasione dell’Evento Nuove Investiture e Riconferme Ambasciatori Doc Italy del Gusto e del Bere, iniziativa organizzata appunto dall’associazione Nazionale Doc Italy che punta a scoprire e valorizzare il made in Italy e le sue eccellenze nel mondo, dall’agroalimentare alla moda, dall’arte all’artigianato, dal turismo alla cultura. In tale circostanza appunto proprio Matteo Ripani della Pasticceria Cardenà di Fermo, uno dei riferimenti per tutto il territorio fermano nel settore dolciario, è stato nominato Ambasciatore del Gusto. Un orgoglio per lui ma anche per l’intero territorio regionale come conferma lo stesso Ripani: "Per me e ovviamente per l’intera Pasticceria Cardenà – sottolinea – è motivo di grande orgoglio e di prestigio, ricevere un riconoscimento così importante che, tengo a sottolineare, valorizza soprattutto il grande lavoro che viene fatto ad ogni livello da aziende di tipo artigianale. Vengono valutati moltissimi aspetti fondamentali come la ricerca delle materie prime, la lavorazione e tutti gli elementi chiave per la realizzazione di un eccellente prodotto". Una scelta che viene fatta in tutta Italia: "A segnalare le nostre produzioni è stato un collega calabrese come Marco Macrì che ha dato il nostro contatto in virtù anche della stima che ha per noi. Ma questo ovviamente non basta. Ci sono selezioni importanti che vengono fatte da nomi importanti in ambito gastronomico che hanno studiato il curriculum e hanno valutato i prodotti con cui ci siamo presentati. Nel nostro caso i grandi levitati come panettoni e, in questo peridoo, colombe che poi sono stati assaggiati da nomi illustri della gastronomia portando infine a questo riconoscimento che premia il nostro lavoro".