Mattia Capriotti morto travolto da un’auto ad Ascoli: stava discutendo per un danno allo specchietto

Ascoli, 30 giugno 2023 – La notizia della morte di Mattia Capriotti, 28enne di San Benedetto, che abitava con la famiglia a Porto d’Ascoli, ha generato profondo cordoglio in tutta la Riviera delle Palme, ma anche nel Piceno dove il giovane, con un furgone refrigerato, consegnava a domicilio prodotti surgelati. Ha perso la vita a seguito dei devastanti traumi subiti in un assurdo incidente stradale accaduto nel tardo pomeriggio di martedì scorso.

Il ventottenne si trovava a Colle Appeso di Monteprandone, dove si era fermato lungo la strada per fare una consegna in un’abitazione vicina, quando è stato travolto da un automobilista che, abbagliato dalla luce radente di quei minuti, non è riuscito a vederlo. In quel frangente Mattia stava discutendo con un altro automobilista, anche lui travolto, per un banale urto che aveva comportato la rottura di uno specchietto retrovisore. Entrambi sono rimasti seriamente feriti, Mattia in modo gravissimo.

I soccorsi sono stati massicci. La centrale operativa del 118 di Ascoli ha fatto convergere sul luogo del tragico incidente, due equipaggi della Potes di San Benedetto e l’Eliambulanza che è atterrata a breve distanza dal luogo del sinistro. Entrambi i feriti sono stati stabilizzati a bordo delle ambulanze e poi Mattia è stato preso a bordo del velivolo che l’ha trasportato nel reparto di terapia intensiva di Torrette. Nonostante l’impegno dell’equipe del Trauma Center, Mattia ha cessato di vivere nel pomeriggio di mercoledì.

L’altro automobilista investito nello stesso incidente è stato trasportato all’ospedale di Torrette, dove è in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. Le sue condizioni, a ogni modo, non sono ancora del tutto rassicuranti.

Mattia era un giovane molto conosciuto in tutto il territorio. Da anni era diventato un punto fermo per tantissime famiglie che si affidavano a lui per acquistare prodotti surgelati della Bofrost. Mattia era conosciuto nel mondo dei giovani poiché lavorava anche come addetto alla sicurezza nei locali ad alta frequentazione della Riviera delle Palme. Era molto appassionato di musica ed aveva legato un rapporto di amicizia con rapper J And, col quale aveva in animo di realizzare insieme un brano musicale. La sua giovane vita, i suoi sogni e le sue passioni si sono improvvisamente spezzati per un banale incidente stradale.

Marcello Iezzi