Mattia Martoni. Comunità stravolte:: "Così spezza l’anima"

Le comunità di Castignano e Rotella, ma anche tutto il Piceno, piangono la scomparsa di Mattia Martoni avvenuta in un sabato che ha segnato anche la morte di un altro giovanissimo, Luca Bernabei che non ce l’ha fatta ad avere la meglio sulla malattia. Entrambi i ragazzi sono stati salutati ieri allo stadio Del Duca con un minuto di silenzio ad inizio gara. Sessanta secondo di silenzio assoluto, come poche volte capita. Mattia è deceduto mentre in sella alla sua moto stava andando da Castignano a Rotella per andare a casa dei nonni, come aveva fatto innumerevoli volte. Il destino ha voluto che perdesse il controllo del mezzo scontrandosi con un camioncino che proveniva in senso opposto. Un impatto che ha spento una vita a soli 17 anni. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Mazzoni di Ascoli; si attende la decisione della Procura sugli adempimenti da effettuare. Nei casi di incidente stradale si procede certamente con la ricognizione esterna e una tac per verificare quali organi interni siano stati lesi e in che modo, così da verificare con esattezza le cause del decesso e contribuire a ricostruire dinamica ed eventuali responsabilità. L’informativa dei carabinieri che hanno effettuato i rilievi è giunta in Procura nella tarda mattinata di ieri; a seguito di ciò è stato aperto un fascicolo nel quale è stato iscritto il conducente del camioncino. Un atto che gli consentirà di nominare un proprio perito per presenziare alla ricognizione cadaverica o, se disposto dalla magistratura, all’autopsia. Gli accertamenti medico legali potrebbero essere effettuati già oggi; poi la salma verrà restituita ai familiari per le esequie.

Particolarmente toccate le comunità di Rotella e Castignano, dove Mattia Martoni risiedeva. Toccanti le parole scritte dal sindaco di Castignano Polini sulla sua pagina Facebook per commemorare il 17enne ex calciatore della locale Polisportiva, in gol venerdì sera. "Ciao Mattia. In questi momenti ci accorgiamo di quanto è fragile la vita, ci rendiamo conto che basta poco ed essa ci vola via. La comunità vive questo immenso dolore in totale silenzio, vive un momento di sbandamento e si chiede come tutto questo possa essere successo. Il dolore spezza l’anima – ha scritto Polini – le lacrime solcano il viso dei ricordi. Anche le campane con i loro rintocchi esprimono un dolore lancinante. Oggi perdiamo la bellezza di un ragazzo, la generosità di un Amico. Perdiamo un figlio della nostra comunità e parte di un nostro futuro". Due drappi sono stati affissi all’ingresso dell’Istituto Agrario Ulpiani: il modo dei compagni di classe di salutare Mattia.

Peppe Ercoli