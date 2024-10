Mattoni contro le vetrate del bar: tentato furto al Caffè Fornace

Durante la notte fra lunedì e martedì i ladri hanno tentato di penetrare all’interno del ’Caffè Fornace’ di Grottammare, nell’omonimo centro commerciale che si trova lungo la statale Adriatica. Le vetrate anti sfondamento hanno resistito al lancio di mattoni, così i malintenzionati se ne sono dovuti andare a mani vuote lasciandosi alle spalle danni ingenti poiché il titolare, Beniamino Pignotti, ha dovuto sostituire il vetro della porta d’ingresso, quello accanto e un altro molto grande all’angolo nord est del locale. Deve essersi trattato di un’azione messa a segno da persone che non hanno ragionato molto o che comunque non avevano preparato il furto, poiché si sono servite di alcuni mattoni trovati sul muro che divide il piazzale dalla Nazionale, a pochi metri dalla vetrata ed hanno colpito sul lato più esposto, dove potevano essere visti dai passanti. "Sono arrivato come sempre alle cinque per aprire il locale per le colazioni ed ho trovato le vetrate spaccate, ma non sono riusciti ad entrare – commenta Beniamino, operatore molto conosciuto per essere anche il titolare di altre attività ristorative sul territorio – Ho chiamato i carabinieri della stazione di Grottammare che hanno subito eseguito il sopralluogo, poi vedremo le immagini della telecamera interna che punta proprio su quella porta per capire se ci sono elementi utili alle indagini. Hanno solo fatto tanti danni". Si tratta, probabilmente, dell’opera di piccoli delinquenti a caccia del fondo cassa e nel caso del Caffè Fornace, anche di sigarette, vendute solo per i clienti del locale e quindi detenute in piccolissime quantità. Il fenomeno dei furti nei locali per rubare piccole somme di denaro, provocando danni ingenti alle strutture, continua su tutto il territorio costiero ed i ladri non sono stati ancora intercettati.

Marcello Iezzi