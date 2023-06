Maturità: prima prova "Quasimodo e Moravia non ce li aspettavamo Ma è andata bene"

Da Moravia, con un brano tratto da ‘Gli indifferenti’, a Salvatore Quasimodo con la poesia ‘Alla nuova luna’, fino a una traccia sul libro-testamento di Piero Angela: sono state queste alcune delle proposte fatte ai maturandi per lo svolgimento della prova di italiano che ieri mattina ha dato il via agli esami di maturità 2023. Nel Piceno e nel fermano l’esame di Stato coinvolge quest’anno 3.658 studenti che, tra stupore per tracce che non si aspettavano, paura, emozione e soddisfazione per come hanno svolto questo primo scritto, stamattina torneranno sui banchi per la seconda prova, quella di indirizzo. "Ho scelto la prova B2 (testo argomentativo su Piero Angela ndr) – dice Stefania Speca della 5B del liceo scientifico ‘Orsini’ – perché mi sembrava la traccia in cui potevo integrare al meglio le conoscenze che ho anche nelle altre discipline. Penso che sia andata bene, anche se quest’anno le tracce mi sono sembrate tutte molto particolari rispetto a quelle dell’anno scorso quando i temi sono stati molto più generali. Speriamo bene, ci ho messo l’impegno ed ho studiato. Ora, però, penso alla prova di domani (oggi ndr), lo scritto di matematica". "Alle 8.30 – racconta Siria Peroni della 5D del liceo scienze umane – ci siamo ritrovati tutti davanti alla scuola, nella nostra sede del Trebbiani in via Faleria, insieme agli studenti del liceo linguistico e dell’economico-sociale. Abbiamo aspettato tutti insieme che ci chiamassero i professori, classe per classe. Siamo entrati verso le 8.45. L’ansia era tanta perché è il primo anno dopo il Covid che l’esame di maturità è tornato ad essere normale, ovvero con commissione esterna, con scritti e orali. Al momento della consegna delle tracce c’è stato uno stupore generale perché non ce l’aspettavamo che uscissero Quasimodo e Moravia, ma più D’Annunzio, Pirandello e Svevo. Anche perché Quasimodo tante classi non hanno fatto in tempo a studiarlo. Insomma, siamo rimasti tutti un po’ spiazzati. Per fortuna la mia classe Quasimodo lo ha studiato ed io l’ho scelto. Credo sia andata abbastanza bene".

"Penso sia andata bene – conclude Aurora Vennarucci della 5D del liceo scienze umane –. Dico penso perché sono state tracce abbastanza complicate che nessuno si aspettava. Ci aspettavamo altri autori, e anche sul testo di attualità non c’era nulla di quello che pensavamo. Dopo un momento di sconforto, ho scelto la poesia di Quasimodo. Anche le tracce argomentative erano complicate dal punto di vista contenutistico, senza riferimenti letterari da poter mettere e dunque sulla griglia di valutazione sarebbe sceso il punteggio. Penso di aver scelto bene, anche se si tratta di una poesia molto soggettiva che apre a tante riflessioni. Speriamo bene".

Lorenza Cappelli