Maturità, si torna al pre pandemia "Meglio con i commissari esterni"

La Maturità 2023 prevede una prima prova scritta di italiano, comune a tutti gli indirizzi di studio, il 21 giugno, una seconda prova scritta, riguardante le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio, e il colloquio, che ha l’obiettivo di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale dello studente. Si torna anche alla ‘vecchia’ commissione d’esame composta da un presidente esterno, da tre membri esterni e tre interni. Cosa che, relativamente alla presenza dei commissari esterni, impensierisce un po’ gli studenti, ma che per i dirigenti scolastici come ad esempio Arturo Verna del liceo ‘Stabili-Trebbiani’ (che ingloba liceo classico, linguistico, delle scienze umane e economico sociale) di Ascoli, rappresenta un giusto ritorno alla normalità. "Sarà l’esame che c’era prima della pandemia – dice Verna -, che ritengo giustissimo. Prima del Covid era già stata tolta la terza prova scritta, cosa che ho sempre contestato, mentre quest’anno si torna all’esame vigente per legge che già non la prevedeva più. I commissari sono esterni – continua Verna – per la prima prova, quella di italiano, mentre per la seconda sono interni e questa è una grande agevolazione. Per l’orale, invece, la commissione è mista. Non possiamo più essere buonisti. Capisco che i ragazzi hanno avuto uno sbandamento rilevante ma alla normalità bisogna tornarci anche per loro. Immagino che le commissioni ne terranno conto. E comunque, ho sempre trovato i commissari esterni molto più equilibrati di quelli interni. Quest’ultimi si fanno troppo condizionare da quello che è stato l’andamento dello studente nel corso degli anni, potrei fare mille esempi di docenti che ad alunni che hanno fatto sempre un tipo di percorso, anche se fanno un esame buono non ne riconoscono il successo. Tre commissari interni con tre esterni è una maggiore garanzia per i maturandi. I ragazzi hanno perso due anni di istruzione e formazione e questa è una grave responsabilità che pesa su coloro che hanno assunto decisioni che non sono state prese da nessun altro Paese europeo". Il liceo ‘Stabili-Trebbiani’, a poche ore dalla chiusura delle iscrizioni per il nuovo anno scolastico, ha avuto 197 nuovi iscritti, in linea con i numeri del 2022.

Lorenza Cappelli