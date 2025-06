Maturità, sorpresa Pasolini: "Tanta ansia ma la prima è fatta"

Dalla poesia di Pier Paolo Pasolini al valore della memoria civile con Paolo Borsellino, passando per la crisi economica del secolo scorso: sono queste alcune delle tracce proposte ieri agli studenti impegnati con la prima prova, quella di italiano, degli esami di Maturità. Spunti complicati, che però i ragazzi hanno sicuramente sviluppato nel migliore dei modi. Comunque, per loro, era importante rompere il ghiaccio, in vista anche del secondo appuntamento previsto già per questa mattina. Dalla prossima settimana, poi, il via agli orali. Per gli studenti ascolani, intanto, il primo scoglio è superato. "Io ho scelto la traccia B1, quella sugli anni Trenta e il decennio che sconvolse il mondo – racconta Anastasia Marozzi all’uscita del liceo classico -. Onestamente ero già intenzionata a scegliere quella tipologia ancor prima di aver letto le proposte, quindi sono andata sul sicuro". "Io invece ho optato per la B2, ovvero la riflessione sul significato della parola ‘Rispetto’ – prosegue Sofia Marini –. A mio avviso è stata una prova complicata, ma spero sia andata bene. Ora testa alla seconda, perché questo esame va affrontato passo dopo passo, senza farci prendere troppo dall’ansia". Stessa traccia, quest’ultima, scelta da Gaia Guaglia. "Mi aspettavo tematiche più stimolanti – rivela la studentessa –. Alla vigilia pensavamo tutti ad argomenti diversi rispetto a quelli che ci hanno sottoposto. Però, l’importante è essere riusciti a superare il compito e mi auguro di averlo fatto nel miglior modo possibile". Soddisfatti anche Loris Pignoloni e Anna Sabatini, sempre del liceo classico.

"Noi abbiamo svolto la traccia su Pasolini – spiegano i due studenti –, nonostante nell’anno scolastico non avessimo trattato l’autore. Ma ce la siamo cavata abbastanza bene. Ora testa alla versione di latino". "Io ho svolto il tema sull’indignazione come moto del mondo dei social – prosegue Asia Miniscalco -. Però, devo ammetterlo, avevo parecchia ansia e credo sia normale quando si affronta un esame così complicato come la Maturità". "Sarebbe stato impossibile, anche per me, non provare un minimo di preoccupazione e di ansia – conclude Karol Orsini -. Però, tutto sommato, mi è parsa una prova fattibile e sono sicura di averla svolta bene. Ho scelto la traccia su Borsellino. Ciò che conta, comunque, è che la prima sia andata".

Matteo Porfiri