Maurizio Simonato: "I divieti fanno male. Sarà una partita a sé"

C’è chi il mare lo porta negli occhi e chi, come Maurizio Simonato, lo ha imparato respirando la brezza di San Benedetto dopo aver lasciato il freddo di Crespano del Grappa nel ’72, con la parlata veneta intatta come un cimelio. Oggi, a 78 anni suonati, lo trovi ancora in mezzo a un campo di calcio. Quello che sta dietro al Dopolavoro. Quello che per tutti è il ’campo di Simonato’. Ed è da lì che ricorda un derby che non si dimentica, quello del ’76–’77, al Del Duca. "Lo ricordo come se fosse ieri pomeriggio. Mi ritrovai in area, palla al piede. Ero stato bravo ad arrivare lì. Sarebbe stato il gol del pareggio in extremis, ma il pallone fece la barba al palo".

Così racconta, con voce ruvida e occhi che si accendono per un istante. Un gol mancato, la parabola sbagliata che resta nei sogni, e che uno come lui che correva su campi di terra e zolle, non dimentica più. Il derby marchigiano non era solo una partita. Era la montagna contro il mare, forse allora più di oggi. "Sono curioso – spiega riferendosi proprio alla gara di domani pomeriggio – perché si sta sentendo di tutto e di più, forse pure troppo. Penso ai divieti e penso che certe cose facciano male", dice scuotendo la testa. E aggiunge, con malinconica ironia: "Qualcuno non si è voluto prendere certe responsabilità? Hanno fatto la scelta giusta? Non lo so".

Simonato non ha mai smesso di vivere di calcio, ma ha mantenuto il ’suo’ pallone lasciando andare quello ’ufficiale’ sulla via dello spettacolo e del mercato. Nelle sue parole c’è la nostalgia di un tempo in cui il boato del pubblico valeva più di un ingaggio: "Ricordo un mio gol al Palermo e decenni dopo lo associo inevitabilmente al boato dei tifosi. E non capisco come si sia arrivati a una decisione del genere". Poi si ferma, sorride amaro, e racconta: "Un mio amico è stato a vedere Fulham–Arsenal la settimana scorsa. Mi ha detto che alla fine della partita i tifosi delle due squadre prendevano la metro insieme, ognuno con sciarpette e quant’altro. E parliamo di un paese che ha avuto il fenomeno hooligans e che è stato bravo a debellarlo. Qui riusciremo mai a superare questi problemi?".

Dal punto di vista tecnico, il mister torna a essere il giocatore di un tempo, quello che legge le partite come una poesia d’attrito: "L’Ascoli è una bella squadra, una squadra tosta. La Samb finora ha fatto vedere alti e bassi e sarà dura anche perché i rossoblu hanno tanti giovani promettenti ma con poca esperienza. Ma un derby non è una partita come le altre. Chissà. Sono curioso". E lì, con alle spalle il campetto dove ogni giorno i più piccoli corrono dietro a un pallone, si vive e si sente in quella parlata veneta il calcio d’una volta, quello dei calli e delle ginocchia sbucciate. E il filtro sulla foto è quello di una pellicola un po’ graffiata ma ancora viva.

