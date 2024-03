Max Angioni al Ventidio con ’Anche meno’

Dopo il successo dello spettacolo ‘Miracolato’, Max Angioni torna in teatro con il nuovo lavoro ‘Anche meno’ prodotto da Paolo Ruffini per Vera produzioni. Lo spettacolo, che ha debuttato il 16 febbraio da Ferrara, sarà al teatro Ventidio Basso di Ascoli, domenica, con inizio alle 21. Con questo show Angioni torna a divertirsi e a divertire il pubblico, con una tournée che lo vede in scena nelle principali città italiane fino a maggio. In ‘Anche meno’ gli spettatori troveranno un poco più che trentenne, figlio unico, che ha costruito un mondo immaginifico attraverso cui filtra i piccoli avvenimenti quotidiani e le grandi domande esistenziali, e reinterpreta in modo surreale tutto quello che gli passa per la testa: dai ricordi delle prime volte, all’incredulità per le grandi conquiste, alle domande più curiose e originali sulla storia e il senso della vita. Lo spettacolo ha i testi di Max Angioni e la regia di Ester Montalto ed è prodotto dall’agenzia fondata dall’attore comico Paolo Ruffini. Max Angioni mantiene il suo sguardo semplice, che sembra essere esilarante suo malgrado: come ogni artista continua a sentirsi precario, e si districa ogni giorno – come tanti – tra il trasloco, le sedute di psicoterapia e l’incertezza del futuro. Però sa farlo con il suo modo, deliziosamente incerto, sferzando con battute brillanti, con il ritmo serrato della stand up comedy e con il talento da improvvisatore. Max Angioni questa volta non si limita a portare in scena un semplice show, ma una vera e propria opera d’arte. Info: 0736/298770.

Lorenza Cappelli