Maxi adesione in riviera. Aiuto per le luminarie pure dai commercianti:: "Adesivi sui negozi"

Quest’anno, oltre 400 attività commerciali, (420 per la precisione) della Riviera delle Palme hanno aderito alla campagna di finanziamento per le luminarie natalizie, con una raccolta fondi di circa 160.000 euro. Fondi che sono così suddivisi: 80.000 euro dal Comune, 26.000 euro dai 420 commercianti partecipanti, e il restante da sponsor privati. Per riconoscere il contributo di ogni attività commerciale, è stato creato un adesivo speciale, a forma di palla di Natale, che sarà applicato sulle vetrine e sulle porte d’ingresso degli esercizi aderenti, rendendo visibile la loro partecipazione alla cittadinanza.

Ieri mattina, presso il Caffè Soriano di viale De Gasperi, una delle realtà promotrici dell’iniziativa, si è svolta la cerimonia simbolica per l’applicazione del primo adesivo. All’evento hanno partecipato il consigliere comunale Stefano Gaetani e l’assessora al commercio Laura Camaioni, che ha espresso soddisfazione per la partecipazione dei commercianti. "Siamo davvero contenti – ha dichiarato l’assessora Camaioni – perché c’è stata una grande adesione da parte dei commercianti. Questo adesivo sarà distribuito a tutte le attività coinvolte, così cittadini e visitatori potranno riconoscerle e apprezzare il loro contributo". In città, le luminarie natalizie saranno installate in numerose location e comprenderanno vari tipi di decorazioni, come 40 stelle in viale Secondo Moretti e nel tratto pedonale di via Montebello; nel giardino ’Nuttate de lune’, vale a dire il prato verde che costeggia l’Albula a ridosso della sua foce, troveremo un veliero 3D, mentre in piazza Cristo Re, uno dei principali punti di riferimento per la zona di Porto d’Ascoli, saranno presenti sei archi triangolari. Altri punti chiave includono un’installazione con numeri 3D per la scritta ’2025’ in piazza Salvo D’Acquisto, un albero di 12 metri in piazza Matteotti e altri due alberi di 6 metri, rispettivamente in piazza Montebello e piazza Sacra Famiglia. In aggiunta, piazza Giorgini ospiterà una tenda luminosa per proiezioni grafiche e video, e 60 archetti con stelle verranno distribuiti lungo diverse strade del centro.

Lungo via Mare, via Laureati, via del Cacciatore, via Fratelli Cervi, via Toti, via Turati, e molte altre vie centrali, saranno installate 110 tende ’ice light’ di colore caldo. Piazza Sacconi sarà decorata con archi ad arco a tema ’palla bucata’ e totem pubblicitari bifacciali, presenti anche in piazza D’Acquisto, piazza Matteotti, piazza Cristo Re e piazza Battisti. L’accensione ufficiale delle luminarie è prevista per l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione. Per questa occasione, sono previste attività in collaborazione con il Consorzio di Tutela dei Vini Piceni, i cui dettagli verranno presto comunicati.

Emidio Lattanzi