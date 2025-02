Maxi antenna, polemica. Assemblea pubblica a Offida:: "Porta danni alla nostra città"

C’era tutta Offida all’assemblea promossa dall’amministrazione comunale per parlare dell’installazione dell’antenna 5G, nello stadio di quartiere Madonnetta. Tantissime persone, giovedì sera hanno riempito il salone polifunzionale del santuario del Beato Bernardo. I cittadini hanno ribadito il fermo no all’installazione del 5G, sottolineando le preoccupazioni, senza sottovalutare la svalutazione degli immobili e l’impatto sulle zone di pregio paesaggistico e architettonico della presenza delle antenne, visto che da come è progettato, il quartiere Madonnetta è la coda del Serpente Aureo. L’assemblea ha raggiunto anche momenti di tensione. Il sindaco Luigi Massa, supportato da tutta la sua squadra e da alcuni esperti Arpam, ha cercato di riportare un po’ di serenità. Il sindaco ha detto che le onde che verranno emesse sono preoccupanti tanto quanto quelle di un forno al microonde, sottolineando l’obbligo dell’amministrazione ad eliminare la barriera digitale, che va a discapito del benessere del singolo cittadino secondo le ultime leggi. Queste parole sono state rigettate con forza dai presenti. Durante la sera è stata consegnata al sindaco dal professor Paride Petrocchi, portavoce del comitato spontaneo, una sentita lettera nella quale sono state formulate alcune importanti domande, prima fra tutte: "Come mai e soprattutto perché si è venuti a conoscenza dell’eventuale installazione da un articolo di giornale? Non era possibile venire informati prima di questa possibilità e soprattutto non era possibile, o forse auspicabile, essere coinvolti in questo processo democratico decisionale?". Il sindaco Luigi Massa con l’intero consiglio comunale ha sottolineato i diritti dei cittadini sull’attuale normativa, lasciando la parola a due esperti dell’Arpam, che hanno illustrato i concetti base di fisica e le potenziali pericolosità. "Allo stato attuale – hanno sottolineato i cittadini nella lettera – gli studi scientifici non hanno dato un parere univoco sulla pericolosità o meno della tecnologia 5G. Durante la serata è intervenuta anche l’avvocato Colomba Lappa che ha chiesto il perché sia stato individuato lo stadio, a ridosso del nuovo polo scolastico, degli impianti sportivi, del convento e del Bergalucci, tutti luoghi sensibili, vissuti dai giovani, il futuro del paese. Ha sottolineato l’importanza della salute, del benessere psicologico, e la svalutazione degli immobili.