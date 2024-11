Maxi colpo senza responsabili. Assalto alla Secursystem: gli imputati sono tutti assolti

Non ci sono colpevoli per l’assalto che avvenne il 23 marzo 2016 Secursystem di Ascoli, ditta che si occupa della commercializzazione di materiale per l’informatica, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, e così via. All’epoca il bottino fu stimato in circa 100.000 euro. Il Collegio del tribunale di Ascoli ieri ha assolto i quattro imputati, tutti di Napoli (due difesi dall’avvocato Umberto Gramenzi), accusati di rapina e sequestro di persona. Il pubblico ministero aveva chiesto invece la condanna sei anni per ognuno di loro. Nel mirino della magistratura ascolana erano finiti tre uomini e una donna per i quali il Collegio, composto dal presidente Alessandra Panichi e dai giudici Domizia Proietti e Angela Miccoli, non ha ritenuto sufficiente le prove prodotte durante il dibattimento. Le indagini partirono dalla testimonianza delle vittime dell’assalto che riferirono di un accento napoletano. Ma non è bastato quanto raccolto attraverso tabulati telefonici, anche perché nessuna impronta è stata rinvenuta sul luogo della rapina.

Intorno alle 15,30 quattro persone si presentarono alla Secursystem. I dipendenti furono portati all’interno del bagno, non prima, però, che fossero loro legate le mani con delle fascette di plastica messe saldamente ai polsi. Sono stati chiusi dentro senza poter comunicare con nessuno. I quattro banditi si sono poi dedicati all’operazione di carico della merce su un grosso camion parcheggiato all’esterno dello stabilimento. Hanno arraffato quanta più merce potevano, mettendola sul mezzo pesante. Hanno impiegato circa un’ora per completare l’operazione di carico sul camion. Al termine, così come erano arrivati si sono allontanati. C’è voluto un po’ affinché giungesse quindi l’allarme al 113: quello necessario alle persone chiuse in bagno di liberarsi reciprocamente delle fascette di plastica con cui erano stati legati, recuperare un telefono e comporre il 113.

Per i rapinatori c’è stato quindi tempo per allontanarsi dalla zona e far perdere le proprie tracce. Sul posto sono giunti gli agenti della volante, della squadra mobile e della scientifica della Questura di Ascoli che hanno avviato le indagini partendo dal sentire le testimonianze delle persone presenti, nel frattempo liberatesi. Hanno riferito quanto era accaduto sottolineando in particolare che i rapinatori parlavano con accento campano. Sono immediatamente iniziati anche i rilievi della scientifica a caccia di impronte digitali lasciate dai malviventi. Peppe Ercoli