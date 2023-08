Maxi contributo al festival Controvento: 100mila euro

‘Controvento’: un festival da 100mila euro. A tanto ammonta il contributo economico che l’organizzazione dell’evento ha richiesto, e ottenuto, per l’edizione 2023 ‘come compartecipazione alle spese di organizzazione, realizzazione e promozione’. Contributo che in parte sarà concesso dal Comune per un importo di 40mila euro, e per i restanti 60mila dalla Regione (40mila), dal Bim Tronto (10mila) e dalla Camera di commercio delle Marche (10mila). Ma procediamo con ordine. L’organizzazione di ‘Controvento, festival dell’aria’ ha fatto richiesta al Comune che a sua volta – così come si legge nella delibera di giunta – "vista la validità della manifestazione e della visibilità che la stessa può comportare alla città e al bacino turistico piceno, ha richiesto il cofinanziamento alle istituzioni territoriali presenti ai fini del supporto economico per la realizzazione del progetto", oltre ad approvare la spesa di 1.100 euro per la fornitura di palchi, sedie e transenne per lo svolgimento. Il festival si svolgerà a San Marco e a San Giacomo, dal 26 agosto al 2 settembre, e prevede – così come si legge nel documento dell’Arengo "dall’esibizione degli aquiloni al volo in mongolfiera, dai laboratori artistici alle camminate lungo i sentieri, al concorso per la realizzazione dell’aquilone più originale. Ma anche, l’esibizione di gruppi di musicisti di fama internazionale, ballerini acrobati e performer, incontri con scrittori, poeti e psicologi di rilevanza internazionale. Verrà inoltre consegnato il premio Sibilla ad un personaggio femminile ed è prevista l’esposizione in pinacoteca di una serie di opere ’Sulle tracce della Sibilla, tra arte e poesia’". Un programma ricco, per carità, ma la manifestazione è in grado di dare visibilità ad Ascoli e richiamare un numero di turisti tale da giustificare un contributo di 100mila euro? Speriamo di sì.

Lorenza Cappelli