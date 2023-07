Maxi discarica, la svolta è vicina

Entro l’anno sarà completato il complesso iter burocratico ed entro il 2024 dovrebbe essere smantellata la piattaforma ecologica abbandonata da una quindicina di anni in fondo a via Valtiberina, in zona Agraria a Porto d’Ascoli. Le procedure sono in corso e vale la pena ricordare che per eseguire i lavori sono già disponibili 2,4 milioni di euro frutto di una convenzione firmata tra la Regione Marche e il Ministero della Transazione Ecologica. Somma che la stessa Regione dovrà far affluire, per step, al Comune di San Benedetto, che è l’ente attuatore del progetto. Si tratta di un ex impianto di stoccaggio per i rifiuti speciali non pericolosi, che fu autorizzato dalla Provincia nel 2004, ma dopo appena 4 anni i forestali rilevarono delle irregolarità che portarono a sanzioni e vicende giudiziarie fino alla chiusura della società Piattaforma Ecologica. Vicenda particolare, complicata, con esiti giudiziari e penali. La situazione è rimasta, così, paralizzata per tutti questi anni. Alla soluzione del problema si sono cimentate le diverse amministrazioni comunali, per ultima quella di Piunti e personaggi del mondo della politica da Urbinati a Giorgini, da Canducci ad Assenti a Traini. La svolta vi è stata, poi, nei primi mesi dell’amministrazione Spazzafumo, sollecitata da Palmiro Merli cui ha fatto seguito un lavoro di squadra portato avanti con la collaborazione del presidente della Regione Acquaroli, dell’ex assessore Castelli e del consigliere regionale Assenti, ma anche con la collaborazione di Picenambiente col presidente Rolando Rosetti e dell’amministratore Leonardo Collina. A dare un maggiore impulso sono state anche le preoccupazioni generate dall’incendio alla Italservizi, che si trova a poche centinaia di metri di distanza dalla "bomba ecologica" a cielo aperto.

"In questi giorni si sta preparando la convenzione per lo smantellamento, che dovrà essere sottoscritta da entrambe le parti – spiega il vice sindaco e assessore alle politiche ambientali Tonino Capriotti – Nella stessa convenzione è previsto, come primo passo, la stesura di un bando per il lavoro da eseguire e poi un altro bando per la nomina del direttore dei lavori, da affidare all’esterno, poiché servono professionalità specifiche. Va detto che si tratta di un caso piuttosto unico e complicato e prevediamo che nel prossimo anno quella mega discarica sarà portata via". Tutta l’operazione non peserà sulle casse comunali sia per quanto riguarda la rimozione dei rifiuti, sia per la caratterizzazione dei rifiuti e le analisi di rischio.

Marcello Iezzi