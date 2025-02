Maxi festa in piazza a Montefiore per preparare il Carnevale

Cose belle che accadono nei piccoli comuni quando amministrazione, pro loco, associazioni giovanili e operatori locali si fondono per organizzare eventi che coinvolgono la comunità. Domenica a Montefiore, grazie anche alla bella giornata di sole, è andato in scena un altro appuntamento ’preparatorio’ alle due sfilate dei carri allegorici, il 2 e il 4 di marzo, con un pranzo in piazza, mirato a contribuire alla realizzazione del carnevale storico di Montefiore giunto alla 41ª edizione.

Buon cibo preparato con professionalità dalla pasticceria Dorina, tanta musica, a palla, da stordire i commensali, ma tanta gioia, tanta forza, tanta voglia di fare e di divertimento tra i giovani che hanno animato la festa scatenandosi in balli e in brindisi, aspettando Re Carnevale. Una festa che ha visto la partecipazione di decine e decine di giovani e meno giovani, provenienti anche dai paesi vicini, molti dei quali impegnati negli ultimi ritocchi dei sei carri allegorici in rappresentanza di altrettanti quartieri del paese, i cui organizzatori aspettano anche la partecipazione di gruppo mascherati del territorio.