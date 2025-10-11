Maxi incendio all’Adriatica Bitumi: "Convocato il tavolo in Prefettura. Devo tutelare i cittadini di Colli"

"Dopo il vasto incendio, che ha colpito lo stabilimento della Adriatica Bitumi di via dell’Artigianato a Colli del Tronto ho chiesto al Prefetto un tavolo tecnico per valutare le condizioni di sicurezza del sito". A parlare è l’ormai ex sindaco di Colli, Andrea Cardilli, eletto consigliere regionale. "Proprio questa mattina (ieri ndr) – aggiuinge – ho ricevuto un messaggio del Prefetto, che ha promosso per lunedì pomeriggio il tavolo tecnico. Sul sindaco – ricade la responsabilità dell’incolumità pubblica, quindi utilizzerò tutti i mezzi a mia disposizione per tutelare i miei cittadini. L’incendio del 9 agosto ha provocato una densa colonna di fumo nero, visibile anche a grande distanza, fino a Teramo, e si sono sentite diverse esplosioni, tanto che ho dovuto fare allontanare tutte le persone all’interno del centro commerciale, delle attività artigianali e delle abitazioni vicine".

Cardilli si fa interprete dei problemi dei residenti che da anni segnalano un terribile odore nauseabondo che infesta l’aria. "Il problema – prosegue – è che il rogo del 9 agosto ha messo in luce un pericolo esterno. Il rischio massimo per un’azienda è l’incendio e l’esplosione, è la domanda è: che effetto può determinare una situazione di questo tipo a Colli del Tronto? Cosa può succedere se si dovesse sviluppare un nuovo incendio in piena attività del sito, con i silos pieni? Vogliamo sapere con esattezza se esiste un pericolo esterno, un pericolo per i cittadini, per le abitazioni costruite intorno e per le attività commerciali e artigianali. Devono scrivere, nero su bianco, che non esistono problemi, qualcuno si deve assumere la responsabilità". Le polemiche stanno divampando e i cittadini minacciano azioni davanti ai cancelli dell’azienda. "Non ce la facciamo più – commentano –, abbiamo le nostre attività a ridosso dell’azienda, dove ci sono bombole di gpl, cosa può accadere se dovesse scatenarsi un nuovo incendio?". A seguito del rogo, la distruzione del caseggiato ha aggravato la situazione, la struttura schermava infatti i rumori, i cittadini lamentano l’inquinamento acustico, quindi Cardilli ha dovuto scrivere all’Arpam per valutare anche le emissioni acustiche.

Maria Grazia Lappa