Altro maxi incidente e oggi in A14 tornano i cantieri

Ascoli, 7 gennaio 2024 – Domenica un maxi tamponamento fra sette auto nella galleria della Croce a San Benedetto, nella notte scorsa un’auto si è ribaltata nella galleria Montesecco in territorio di Grottammare, in direzione nord. Le tre giornate di contro esodo hanno visto 8 milioni di automobilisti in transito sulla rete autostradale italiana. Sull’A14 traffico superiore alla media anche nella giornata di ieri per l’ultima fase dei rientri. L’ultimo incidente, del tutto autonomo, è accaduto alle 23,30 della notte fra domenica e lunedì. Il conducente dell’auto che si è ribaltata dopo aver urtato le pareti laterali, è rimasto illeso. Sul posto la polizia autostradale, i vigili del fuoco e il personale del 118 che ha vistato il conducente a bordo dell’ambulanza.

Quella di ieri è stata l’ultima giornata di chiusura dei cantieri nel periodo natalizio. La prossima chiusura è prevista per il ponte di Pasqua. Intanto Autostrade per l’Italia fa sapere che nel tratto piceno e fermano nel mese di gennaio sarà attivo un unico cantiere tra Pedaso e Grottammare (km 294+500 - 301+100), nelle gallerie San Basso, Cupra Marittima, San Cipriano e Castello di Grottammare, per l’esecuzione contemporanea degli interventi relativi al piano di potenziamento impiantistico; completamento delle attività di finitura previste nell’ambito dell’ammodernamento eseguito negli stessi fornici; indagini/ispezioni/prove di laboratorio in attuazione dei programmi di sorveglianza e dei piani di manutenzione dei presidi installati in galleria; miglioramento della regimentazione idraulica delle acque di ammasso raccolte al piede delle gallerie. Autostrade precisa inoltre che per il cantiere resta confermato lo schema di lavorazione che prevede una deviazione di carreggiata in una delle due direzioni esclusivamente in orario notturno mentre, in orario diurno sarà garantita, la percorrenza su di una corsia per senso di marcia su ogni carreggiata, con la possibilità di attivare, nelle fasce orarie con flussi più intensi, una corsia supplementare nella direzione di marcia prevalente. Autostrada per l’Italia aggiunge che la durata degli interventi sono direttamente correlati alla durata dei periodi di sospensione.

Nel 2023 per l’esecuzione dei lavori Aspi ha avuto a disposizione solo 213 giorni solari. Inoltre dall’inizio dello stesso anno è stata alleggerita significativamente la presenza dei cantieri nella tratta marchigiana dell’A14 attuando gli scambi di carreggiata solo in orario notturno.