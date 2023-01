Maxi interventi anche grazie al Pnrr "Da Gerosa al Tenna, 66 milioni"

Il futuro dell’acqua nel Piceno e nel Fermano è legato agli investimenti ed ai lavori messi in cantiere dalla Ciip Vettore trovatasi ad affrontare una crisi senza precedenti a seguito del terremoto del 2016 che ha fortemente fatto diminuire la portata dell’acqua, deviandola altrove. Comprimendo fortemente i tempi, a fine anno sono stati pubblicati gli appalti per i quattro stralci del progetto nel Pnnr che riguarda in particolar modo il nuovo potabilizzatore dell’acqua del lago di Gerosa, con la presa dal lago, la presa dal fiume Tenna e l’emissione in rete. "Questi quattro lotti complessivamente valgono 66 milioni di euro, di cui 30 milioni erano finanziati dal Pnnr; ma – spiega Carlo Ianni, dirigente Area Gestione Acque della Ciip – ad ottobre sono usciti decreti in cui si diceva che, se si fosse partiti entro il 31 dicembre 2022, avremmo potuto recuperare il caro materiali per circa otto milioni di euro. E’ stata una corsa contro il tempo sia per ottenere tutte le autorizzazioni, conferenza servizi, verifiche e validazione dei progetti. Alla fine però quello che sarebbe dovuto avvenire entro aprile-maggio prossimi lo abbiamo portato a termine prima della fine del 2022. Altri enti non ci sono riusciti, rinunciando quindi a questi soldi aggiuntivi, che noi invece abbiamo ottenuto". Adesso sono in corso le quattro procedure di gara, in maniera scaglionata.

"Diciamo che tra la metà e la fine di febbraio scadranno i termini per la presentazione delle offerte. Quindi – prosegue Ianni – prenderà il via tutto il cronoprogramma che dovrebbe prevedere intorno a giugno il progetto esecutivo che è a carico dell’impresa. Si tratta, infatti, di un contratto integrato; Ciip è entrata in gara con un progetto definitivo e intorno a settembre dovrebbero partire i lavori, tenendo conto che il Pnnr ha scadenze strettissime. Ciò significa che dovranno essere completati in circa due anni al massimo, collaudando e rendicontando tutto entro il 30 marzo 2026. Confidiamo di rispettare questi tempi". Sempre nel Pnnr è stato finanziato adesso l’impianto di trattamento fanghi per il depuratore di Fermo, per un importo di circa quattro milioni di euro. "Andremo ad appalto integrato anche in questo caso; il progetto definitivo è quasi pronto e quindi al massimo ai primi di febbraio partiremo con la gara. Come partirà a breve anche la gara per il primo stralcio per il Pescara, in particolare la sorgente di Capodacqua che era stata già in precedenza finanziata con 27 milioni di euro di provenienza statale e altri 20 milioni caricati sulla tariffa; in questo caso la norma non ci consente ancora il recupero dei soldi per il caro materiali, ma – conclude Ianni – ci stiamo adoperando per trovare altre fonti di finanziamento".

Peppe Ercoli