Maxi investimento per ampliare il cimitero di Grottammare

Sarà ampliato il cimitero di Grottammare con un investimento di 675mila euro. Il progetto prevede la costruzione del blocco C, costituito da cinque livelli per un totale di 300 loculi. L’edificio è l’ultimo elemento di un piano di ampliamento suddiviso in tre blocchi disposti lungo l’asse nord-sud nella zona occidentale del complesso cimiteriale. Il progetto garantisce la massima accessibilità e l’eliminazione completa delle barriere architettoniche. Valore complessivo del progetto 750.000 €. L’opera è finanziata quasi interamente con i proventi derivanti dalla concessione dei loculi. Vista la crescente domanda di loculi, a fine 2021, il comune di Grottammare aveva deciso di procedere con l’ampliamento del cimitero, avviando la procedura per la concessione di nuovi loculi per realizzare un terzo settore, in linea con i blocchi "A" e "B" già costruiti. "Speriamo di procedere rapidamente con la conclusione dell’opera – auspica il sindaco Alessandro Rocchi -. Purtroppo, il progetto ha subìto l’aumento dei costi del settore edilizio ed essendo un’opera autofinanziata abbiamo dovuto trovare nel nostro bilancio risorse aggiuntive per sostenere la costruzione. Sono già in corso le valutazioni per gli ampliamenti futuri".