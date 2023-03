Maxi lavoro anche sui cimiteri Miglioramento sismico per i municipi

Il nuovo Piano delle opere pubbliche prevede oltre i finanziamenti per i lavori di tutti i municipi danneggiati anche per tutti i cimiteri, all’interno e fuori dal cratere. Saranno restaurati i cimiteri di Ascoli, area Famedio e lotti 42-43-44 (600.000 euro), Poggio di Bretta (60.000), Venagrande (400.000), Mozzano (40.999), Lisciano (100.000), Castel Trosino (150.000), il portale della tomba della famiglia Sgariglia e la chiesetta di Piagge (70.000), Funti (50.000), Giustimana (50.000), Casalena (50.000), Pianaccerro (50.000), le mura di cinta e la chiesta del cimitero di Polesio (200.000), Porchiano (80.000), Rosara (50.000). Previsti interventi anche per i due cimiteri di Carassai (500.000), Castignano (250.000), Colli del Tronto (150.000), Cossignano (500.000), Cupra (900.000), Folignano (130.000), Force (3 milioni, comprese opere miglioramento sismico), Monsampolo (2,6 mln), Montalto Marche (890.000 compresi Patrignone e Porchia), Montedinove (300.000), Montegallo (2,9 mln compresi Balzo e Propezzano), Montemonaco (1 mln, compresi farmacia, ambulatorio medico e sede provvisoria comune). Sono stati destinati 2,2 milioni a palazzo Montani a Monteprandone. Per il cimitero di Offida 1,8 mln, a Palmiano 550.000 euro compreso municipio. A Roccafluvione 1.454.750 euro, per i cimiteri di Rotella 2,7 mln; per il miglioramento sismico del comune di San Benedetto 4,7 mln, cimitero Spinetoli (750.OOO), per i cimiteri di Venarotta 1.080.000 euro.