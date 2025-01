Maxi operazione di pulizia al molo sud

Pulizie straordinarie al Molo Sud di San Benedetto. La passeggiata sul mare nella ultime ore è stata protagonista di una maxi operazione di pulizia, resa necessaria dai detriti accumulati a seguito delle recenti mareggiate che hanno colpito la costa tra i mesi di dicembre e gennaio. Una vera e propria task force di operai della PicenAmbiente ha avviato, di buon’ora, un lavoro meticoloso per restituire decoro e sicurezza a questa importante area. Durante l’intervento, sono stati rimossi tronchi, pezzi di rame, cassette di polistirolo e plastica, ma anche rifiuti estranei al mare, come bottiglie di vetro e confezioni di plastica, evidentemente lasciati da persone prive di senso civico. "Si è trattato di un’operazione straordinaria – spiega il presidente della PicenAmbiente, Rolando Rosetti –. Non era prevista, ma abbiamo ritenuto doveroso e opportuno intervenire in tal senso, dal momento che le mareggiate avevano creato parecchi problemi sotto quel punto di vista per quanto riguarda la scogliera del Molo Sud. Abbiamo così deciso di scendere in campo nella prima data utile per riportare la situazione ad uno stato di decoro e sicurezza".

L’intervento non si è limitato alla rimozione dei rifiuti: la squadra ha affrontato anche il problema degli ingombranti, eliminando tutta la vegetazione cresciuta negli ultimi mesi. Un’azione coordinata dalla PicenAmbiente con il supporto dell’amministrazione comunale, che ha ribadito l’importanza della collaborazione per affrontare situazioni simili. "Quell’area sarebbe di competenza dell’Autorità Portuale – ha aggiunto Rosetti – ma è logico che dobbiamo fare un gioco di squadra per il bene della città. Per questo siamo intervenuti e, quando necessario, torneremo periodicamente a farlo". Un lavoro che trova il pieno sostegno dell’amministrazione comunale, come sottolineato dal vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Tonino Capriotti: "Al Molo Sud non interveniamo di rado come Comune e non soltanto per la pulizia. I più attenti avranno notato che, ad esempio, lungo la passeggiata non si verificano più quei problemi di allagamento che prima erano all’ordine del giorno. Intorno alla Vela, la scultura dedicata amonsignor Sciocchetti, ad esempio, fino a prima del nostro intervento, l’acqua si accumulava sempre a causa delle piogge o delle mareggiate. Ora questo fenomeno non si ripete più lì, come in tante altre zone dell’area portuale dove siamo intervenuti per eliminare o mitigare delle criticità annose che da tempo interessavano la zona".

Emidio Lattanzi