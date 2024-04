Maxi raduno di Vespe da San Francesco alla Fortezza Pia

Il Vespa Club Ascoli compie tre anni dalla sua rinascita e per l’occasione domani, 7 aprile, ad Ascoli si festeggerà l’evento tutti insieme con un maxi-raduno. Per participare non serve alcuna tessera, ma basta avere una vespa nuova o vecchia, sporca o pulita, arrugginita o restaurata, faro basso, T5 o Cosa. Sarà importante solo avere la presenza e la passione che unisce tanti proprietari appassionati e che allieterà la giornata. Dalle ore 9 presso il Chiostro maggiore di San Francesco saranno aperte le iscrizioni. Alle 10 e 30 circa i partecipanti partiranno tutti insieme, da piazza della verdura per la Fortezza Pia. Alle ore 12 e 45 di nuovo tutti i sella per l’ultimo tragitto che prevede la sosta pranzo in località Villa Curti presso la trattoria Anno Mille. Info e iscrizioni: pagine social o vespaclubascolipiceno@gmail.com