Maxi risarcimento, l’opposizione: "C’è uno spirito di rassegnazione"

Sul caso del risarcimento di 599.722,12 che il comune di Cupra deve a tre imprenditori balneari per il mancato esproprio di circa 1.400 mq di terreno dove transita la pista ciclo pedonale Grottammare-Cupra Marittima, interviene la minoranza ‘Cupra per tutti’. I consiglieri, con il capogruppo Mario Pulcini, nella nota alla stampa hanno ripercorso tutte le tappe, dalla mancata conclusione dell’esproprio nei tempi previsti nel 2006, quando i proprietari rifiutarono i 13.408,90 euro stabiliti dalla Commissione espropri della Provincia. I consiglieri, però, non si rassegnano e hanno presentato, nel corso del Consiglio comunale, una serie di interrogazioni volte a far luce sui tanti aspetti ancora poco chiari sulla vicenda. "Per il momento resta la certezza del maxi risarcimento che il comune dovrà sborsare nei confronti dei fratelli Marcozzi e Aldo Giosuè, risarcimento che sarà oggetto delle verifiche da parte della Corte dei Conti chiamata a valutarne la congruità e a verificarne le ripercussioni sulle casse dell’ente – affermano i consiglieri di ‘Cupra per tutti’– Qualora si dovessero accertare danni erariali si potrebbero concretizzare gravi conseguenze per il Comune fino all’impossibilità di contrarre nuovi mutui per investimenti a favore dei cittadini Cuprensi. Le opposizioni lamentano lo spirito di rassegnazione con il quale l’Amministrazione Piersimoni ha affrontato l’intera vicenda, di fatto avallando tutte le richieste dei ricorrenti e sperano, con l’interrogazione presentata, di poter fare emergere eventuali responsabilità".