Maxi risarcimento per la scuola, no dei giudici

La Corte di Appello di Ancona ha respinto le altissime richieste di risarcimento riguardante il pagamento della scuola media, costruita dal comune di Maltignano, nella ormai famosa causa che partì da un accordo pubblico-privato degli anni ’80, assegnando al ricorrente un "equo secondo giustizia amministrativa" come ha riferito il sindaco Armando Falcioni nel darne, con soddisfazione, notizia. "Confesso che dopo anni di energie spese, giornate intere passate negli studi degli avvocati, preoccupazioni da parte dell’intera amministrazione, la notizia mi ha commosso perché ci ha liberato da un incubo in cui eravamo finiti" commenta Falcioni che però dovrà fare i conti con il ricorso in Cassazione depositato dalla controparte. "Speravamo che fosse finita, ma visto il ricorso la causa non avrà una conclusione definitiva al momento, passeranno probabilmente degli anni; però l’aver respinto la richiesta di un altissimo risarcimento è una risposta importantissima che spero sia confermata anche nel terzo grado di giudizio; il comune comunque manterrà la sua linea fermissima e tutelerà sempre gli interessi della comunità e le tasche dei cittadini" aggiunge il sindaco di Maltignano.

"Noi siamo stati chiamati ad amministrare un comune ed il nostro compito è stato quello di difendere le casse comunali con i denti, costi quel che costi, pur riconoscendo alla parte il giusto indennizzo per un appezzamento di terra acquisito a quei tempi (siamo alla fine degli anni ’80) e per il quale il comune aveva depositato, a vario titolo, una cifra più che congrua". A parte la coda giudiziaria, secondo Falcioni "il comune non avrà conseguenze che sarebbero state disastrose, con tributi al massimo, innalzamento delle tariffe, mancanza di servizi, riduzione delle domande di assistenza sociale, impossibilità a fare mutui, opere pubbliche ed assunzioni di personale. Insomma un paese bloccato per tanti anni". Un risultato che il sindaco ha voluto condividere con tutta l’amministrazione del comune di Maltignano. "Giunta e consiglio interi hanno sostenuto materialmente e politicamente questa linea di difesa, con gli uffici comunali, a partire da quello tecnico e finanziario, che ringrazio per il loro lavoro svolto, spesso difficile, pieno di imprevisti, con decisioni coraggiose da prendere in poco tempo, con il segretario comunale che ci ha sostenuto nel perseverare in questa linea di difesa, fino al nostro legale, avv. Massimo Ortenzi, per la brillante condotta nelle sedi opportune".

Peppe Ercoli