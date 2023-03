Maxi rissa al bar: in 12 sotto processo

Prosegue davanti al giudice tribunale di Ascoli il processo che vede imputate 12 persone per la mega rissa che avvenne il 13 febbraio 2018 a Porta Cappuccina, nei pressi del bar Vecchio Borgo in via Berardo Tucci. Il giudice si è riservato sull’eccezione delle difese di remissione termini per poter presentare richiesta di processo con rito abbreviato. Il dibattimento si occupa di fatti risalenti alla serata del Martedì di Carnevale del 2018: Quella sera, mentre diversi avventori erano presenti nel bar, all’improvviso si presentò un gruppo di persone che devastarono il locale e colpirono alcuni dei presenti, prima di darsi alla fuga. Ma non andarono lontano poiché una delle auto con la quale il commando si presentò a Porta Cappuccina venne danneggiata.

Proprio dalla vettura abbandonata partirono le indagini che arrivarono a Sant’Egidio alla Vibrata. Era da lì che il gruppo era partito per quelle che si disse fu un raid vero e proprio per ritorsione contro un’aggressione che nei giorni precedenti, il venerdì di Carnevale, uno degli abruzzesi aveva subìto in piazza del Popolo ad Ascoli. Individuato il proprietario dell’auto, non fu difficile poi risalire al figlio che aveva utilizzato la vettura e gli amici. Via via furono identificati molti soggetti e in 12 sono finiti sotto processo su richiesta della Procura di Ascoli. Nel dibattimento in corso sono parte civile sei ascolani che riportarono lesioni fra 4 e 30 giorni. Sono già stati sentiti poliziotti e carabinieri che quel giorno intervennero e hanno poi condotto le indagini.