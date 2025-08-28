Maxi rissa con coltelli e bastoni. Due arresti grazie alle telecamere

Nel pomeriggio di ieri i carabinieri della compagnia di San Benedetto, coadiuvati dai colleghi del nucleo operativo radio mobile hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’Ufficio Gip del Tribunale di Ascoli nei confronti di due giovani di origini albanesi, di anni 21 e 23, residenti nella provincia picena. Sono stati ritenuti responsabili del tentato omicidio, mediante accoltellamento, di un tunisino 23enne, domiciliato presso una locale struttura di accoglienza, nonché di rissa aggravata in concorso.

I fatti accaddero nella notte fra l’8 e il 9 di febbraio, in via Calatafimi, quando la vittima dell’aggressione fu colpita con bastoni e, secondo le ricostruzioni, anche con un’arma da taglio che procurarono alla vittima la lacerazione del fegato. Le condizioni del ragazzo apparvero subito molto gravi tanto che dopo le prime cure nel pronto soccorso di San Benedetto, fu trasferito d’urgenza all’ospedale regionale di Ancona.

La svolta investigativa, coordinata dal maggiore Francesco Tessitore, è arrivata grazie all’analisi delle telecamere di videosorveglianza, le alle numerose testimonianze raccolte nelle ore successive all’aggressione, l’analisi delle celle telefoniche, comparazioni e perquisizioni. Elementi che hanno permesso agli inquirenti di identificare i due presunti responsabili, oggi detenuti con l’accusa di tentato omicidio.

L’attenzione dei carabinieri si orientò subito verso un gruppo di ragazzi che, poco prima, avevano partecipato ad una violenta rissa, nel corso della quale ne uscì sanguinante il giovane tunisino, che riuscì a salvarsi cercando riparo presso i carabinieri accorsi sul posto. I due, dopo le operazioni di rito, sono stati trasportati al carcere di Marino del Tronto, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, alla quale, nei prossimi giorni, potranno raccontare la propria versione dei fatti.

Marcello Iezzi