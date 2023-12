Maxi rogo, la zona resta sotto controllo

Il vasto territorio percorso dalle fiamme divampate intorno alle 11 di sabato scorso, è ancora osservato speciale dei vigili del fuoco, soprattutto lungo il fronte dell’Autostrada. A distanza di quattro giorni l’area compresa fra Santa Lucia e Brancadoro è rimasta sotto monitoraggio continuo. Si è trattato di un incendio disastroso, che è stato circoscritto dopo oltre due giorni di lavoro, che ha bloccato la viabilità lungo l’A14 e che ha visto all’opera decine di uomini e mezzi dei vigili del fuoco di San Benedetto, Ascoli, Fermo, Macerata e Ancona, più l’elicottero del nucleo vigili del fuoco di Pescara, il direttore delle operazioni di spegnimento arrivato da Ancona e sabato notte sono giunti anche i pompieri con mezzi speciali per la realizzazione di sentieri tagliafuoco. Oltre ad aver interessato l’autostrada, chiusa per alcune ore, con incolonnamenti di oltre 10 chilometri, le fiamme hanno lambito alcune abitazioni della collina che si affaccia sul mare. "Succede anche questo – commenta una donna di una certa età che ieri si aggirava attorno alla sua casa colonica ai margini del quartiere Santa Lucia – Io l’ho visto l’incendio che è partito dall’alto ed è sceso verso casa nostra. Le prime fiamme sono partite a ridosso della strada panoramica per Acquaviva, proprio fra quel grosso pino e la quercia – indicandoci verso l’alto – Con quel vento caldo potrebbe essere bastato un mozzicone di sigaretta abbandonato". Poche decine di metri distanti dall’aia della sua abitazione, c’è il terreno bruciato che da lì si estende verso il basso, fino all’Autostrada, dove le piante più alte attaccate dal fuoco, che costeggiano le carreggiate, sono state tagliate dai vigili del fuoco.

Marcello Iezzi