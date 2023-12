Maxi sequestro di cocaina. Nella Jeep due chili di droga. L’arresto sull’Ascoli-Mare

Ancora cocaina sequestrata lungo la fascia costiera del Piceno. Dopo i 4 chili trovati nel doppio fondo di una pentola, destinata a una donna dell’Aquila domiciliata a Cupra Marittima, ora è la volta di un altro consistente sequestro, 2 chili trovati a bordo di una Jeep Renegade, condotta da un cittadino albanese che viaggiava sull’Ascoli-Mare in compagnia di una donna. Nell’auto anche una consistente somma di denaro, oltre 12 mila euro in contanti. L’operazione anti droga è stata condotta dal personale della guardia di finanza della compagnia di San Benedetto, supportato da una unità cinofila. Il cittadino della Terra delle Aquile, di cui gli investigatori delle fiamme gialle non hanno fornito elementi, è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di ’Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope’. Il brillante risultato si è concretato nel corso di un’attività mirata alla prevenzione e repressione di uso e traffico di stupefacenti pianificato dal comando provinciale di Ascoli e dalla compagnia di San Benedetto. La pattuglia ha intercettato la Renegade sull’Ascoli mare ed ha deciso di eseguire il controllo dei documenti e della vettura. E’ stato il cane Denzel, non nuovo a simili interventi, ad attirare l’attenzione del suo conduttore segnalando la possibile presenza nell’abitacolo della Jeep di sostanze stupefacenti.

I militari delle fiamme gialle hanno perquisito a fondo l’auto ed hanno trovato i due chili di cocaina e la rilevante somma di denaro, posta sotto sequestro, insieme alla cocaina, poiché sospetto provento del traffico di droga. Per il cittadino albanese, messo a disposizione della Procura della Repubblica di Ascoli, si sono spalancate le porte del carcere di Marino del Tronto. Nel corso dell’anno un po’ tutte le forze dell’ordine si sono impegnate in attività di contrasto al traffico di stupefacenti. L’ultimo colpo era stato messo a segno a inizio dicembre, dai finanzieri di Milano Malpensa che all’aeroporto hanno intercettato un carico di pentole proveniente dall’Equador, in una delle quali, nel doppio fondo nascondeva 4 chili di cocaina destinati a una donna che abita a Cupra Marittima. A metà aprile gli agenti della squadra mobile di Teramo e Ascoli, sequestrarono altri 2 chili di cocaina detenuta da un sambenedettese di 46 anni, intercettato in territorio di Colonnella.

Marcello Iezzi