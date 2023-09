Maxi sequestro di droga: la banda a processo

Detenzione di stupefacenti aggravata dalla rilevante quantità, detenzione e porto abusivo di arma, furto aggravato. Queste le accuse che la Procura di Ascoli muove, a vario titolo, nei confronti di sei soggetti arrestati ad aprile 2018 dai carabinieri del comando provinciale in esecuzione di altrettante ordinanze di custodia cautelari firmate dal gip di Ascoli Annalisa Giusti su richiesta della Procura di Ascoli. Nei loro confronti, quattro italiani e due albanesi, è in corso il processo davanti al giudice delle udienze preliminari che li giudica con rito abbreviato che prevede uno sconto di pena di un terzo in caso di condanna. Nell’ultima udienza la magistratura ascolana ha chiesto le condanne, a vario titolo, per tutti gli imputati. Per M.P. di 60 anni e T.C., donna di 58, l’accusa ha chiesto una condanna a 3 anni e 4 mesi di carcere e una multa di 6.000 euro. Per G.S. di 51 anni chiesti 3 anni e 8 mesi di carcere e una multa di 6.000 euro; per il 53enne W.T. chiesti un anno e 8 mesi e 4.000 euro di multa. Chieste condanne anche per due albanesi: per E.K. di 36 anni 2 anni e 4 mesi e 4.000 euro di multa, per M.M. 4 anni e 8 mersi e 8.000 euro di multa. Sono difesi dagli avvocati Angelozzi, Schiavi, Fioravanti, Gai, Agostini. La Procura ha anche chiesto la confisca e la distruzione di quanto in sequestro.

L’indagine ha avuto il primo riscontro il 30 settembre 2017 quando i carabinieri perquisendo l’auto di due incensurati hanno rinvenuto tre chili di marijuana. Altri 168 chili furono individuati nella successiva perquisizione domiciliare: i due soggetti vennero arrestati. Le ulteriori indagini hanno permesso di accertare che i soggetti, quasi tutti legati da vincolo di parentela o stretta amicizia, utilizzavano un canale albanese per far giungere la droga nel territorio piceno, facendola sbarcare a San Benedetto. "Pensavo fossero normali balle di fieno e siccome ho un allevamento di mucche le volevo recuperare per darle da mangiare agli animali" ha detto uno degli imputati quando fu colto dai carabinieri mentre era coi piedi in ammollo sulla battigia di San Benedetto e stava recuperando dal mare quelle che erano tutt’altro che balle di fieno, ma di marijuana. Due degli indagati a novembre del 2017, violando il divieto di accesso in "zona rossa" nel territorio terremotato di Arquata, avevano anche commesso un furto di grondaie e discendenti in rame presso alcune abitazioni di Pretare. Peppe Ercoli