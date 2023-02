Maxi sequestro di hashish, blitz della polizia: c’è il secondo arresto

Agenti della questura di Ascoli hanno posto agli arresti domiciliari un giovane del posto, ritenuto compartecipe di un traffico di stupefacenti che il 26 ottobre 2022 aveva già portato all’arresto di un altro ascolano di 20 anni e al sequestro di 14 chili di hashish, occultati in un garage nella disponibilità di quest’ultimo. La droga era probabilmente destinata al mercato locale e della costa sanbenedettese. In questi mesi le indagini della squadra mobile, coordinate dalla Procura della Repubblica di Ascoli, si sono indirizzate verso l’identificazione di chi avesse curato l’acquisto e il trasporto dello stupefacente sequestrato. L’attività info-investigativa ha consentito di acquisire prove di colpevolezza a carico di un giovane ascolano, che avrebbe assunto un ruolo primario nel reperire il grosso quantitativo di cannabis, avvalendosi poi della collaborazione di altri coetanei per la custodia e il successivo spaccio. La Procura, vagliate le risultanze investigative, ha richiesto l’applicazione di una idonea misura cautelare al giudice delle indagini preliminari del tribunale, che ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari eseguita nel primo pomeriggio di venerdì.

Per quanto riguarda il primo ragazzo arrestato a ottobre, nei giorni scorsi ha riacquistato la libertà. È rimasto detenuto nel carcere di Marino fino alla metà di novembre, quando su istanza del suo legale, l’avvocato Alessandro Angelozzi, gli furono concessi gli arresti domiciliari. I termini per la custodia cautelare sono scaduti alla fine di gennaio ed è quindi tornato in libertà. Al vertice di questo ingente mercato dello spaccio, secondo la Procura, c’era dunque l’ascolano arrestato venerdì, che si avvaleva di altre figure per la custodia e lo smercio della droga. Le indagini proseguono per individuare altri soggetti coinvolti.

Peppe Ercoli