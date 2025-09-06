Maxi sequestro di merce falsa: due denunce

Colpo grosso della guardia di finanza di San Benedetto che, coordinata dalla procura della Repubblica di Ascoli e del comando provinciale delle fiamme gialle, ha sequestrato 52.000 prodotti contraffatti recanti il marchio ‘Rocco Barocco’, tra borse, scarpe, accessori e valigie. Il valore commerciale stimato della merce è di circa 3 milioni di euro. L’attività investigativa ha portato alla denuncia di due cittadini campani che devono rispondere di contraffazione, alterazione e uso di marchi o segni distintivi come brevetti, modelli e disegni.

L’attività condotta dai militari delle fiamme gialle è partita dalla denuncia sporta dall’azienda che aveva scoperto la vendita dei propri prodotti, falsificati, in un noto negozio della Riviera delle Palme. La magistratura ha poi delegato le indagini alla finanza di San Benedetto che ha ricostruito la filiera del falso attraverso 13 località dislocate in tre regioni Marche, Abruzzo e Campania. Le perquisizioni, con relativo sequestro di merce, hanno riguardato le attività presenti nelle province di Ascoli Piceno, Fermo, Pesaro e Urbino, Macerata, Pescara, Chieti, L’Aquila e Napoli, con l’impiego di circa 40 militari del comando provinciale. Una brillante operazione tesa a stroncare la catena del falso e alla tassazione dei proventi illeciti. Si tratta di attività che si inquadra nell’ambito dei compiti istituzionali attribuiti al corpo della guardia di Finanza quale polizia economico-finanziaria e testimonia l’impegno nel contrasto ad un fenomeno, quello della contraffazione, che costituisce di fatto un moltiplicatore di illegalità a causa della sua capacità di alimentare molteplici circuiti illeciti: dal lavoro nero e irregolare al riciclaggio, dall’evasione fiscale e contributiva all’immigrazione irregolare, dal commercio abusivo all’infiltrazione della criminalità anche organizzata.

L’operazione testimonia anche l’impegno profuso nel tutelare il tessuto produttivo nazionale in un mercato di leale concorrenza nonché la salute dei consumatori. Il maxi sequestro di merce con marchio contraffatto, esposta e in vendita in un negozio di San Benedetto, dove talvolta è pressante la lotta ai venditori abusivi di merce con loghi falsi su spiagge e vie del centro, apre una frontiera ancora poco esplorata. Necessiterebbe di maggiore attenzione a garanzia degli acquirenti, spesso disposti a investire anche somme rilevanti nella convinzione di portare a casa accessori di qualità, che poi si possono rivelare un falso.

Marcello Iezzi