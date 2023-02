Maxi truffa all’agenzia viaggi: "I clienti hanno avuto il rimborso"

Una luce si è accesa sull’oscura vicenda targata ‘Kimba viaggi’. Sono trascorsi sei mesi dalla tragica morte della titolare dell’agenzia, seguita dalla scioccante scoperta di una maxi truffa caduta, come un fulmine a ciel sereno, sui tanti clienti costretti a rinunciare ai loro viaggi per colpa di voucher falsi e mancati saldi ai tour operator. Decine di famiglie, in quella triste occasione, hanno deciso di fare squadra, presentando denuncia alla Guardia di Finanza o, addirittura, istituendo una class action finalizzata al recupero del credito versato. E finalmente qualcuno ci è riuscito, grazie all’azione congiunta degli avvocati Gennaro Eufemia e Monica Cipolletti. "Dopo la tragedia legata alla scomparsa della titolare dell’agenzia di viaggi – dicono i legali – molti clienti avevano scoperto che gli acconti pagati all’agenzia per le prenotazioni non erano stati versati ai vari tour operators, ritrovandosi quindi a non poter partire per le loro vacanze e a non poter recuperare i soldi versati. Alcuni di loro si sono rivolti a noi. Ci siamo messi subito all’opera, lavorando di concerto per scoprire se vi fossero una o più compagnie assicurative in grado di rimborsare gli sfortunati aspiranti viaggiatori. Finalmente abbiamo ottenuto dei risultati concreti: i clienti dell’agenzia sono riusciti ad avere il rimborso di una parte di quanto versato per i viaggi non goduti". I legali Eufemia e Cipolletti hanno infatti intercettato una compagnia assicurativa con la quale, in precedenza, la titolare di ‘Kimba viaggi’ aveva stipulato una polizza per la responsabilità professionale: "Dopo varie trattative – riferiscono gli avvocati – siamo riusciti a tutelare alcuni consumatori che avevano scoperto di non avere la prenotazione, nonostante i soldi versati all’agenzia". Nei giorni scorsi è arrivato il lieto fine: i clienti hanno finalmente potuto godere del tanto sperato rimborso.