Maxi truffa da 90mila euro. Anziana raggirata in casa. Viene bloccato durante la fuga

L’intervento tempestivo degli agenti della Squadra Mobile di Ascoli ha permesso di sventare una grave truffa ai danni di un’anziana residente nel capoluogo. I poliziotti hanno fermato il responsabile, un napoletano, mentre era in fuga, recuperando l’intera somma sottratta con l’inganno: ben 91.700 euro in contanti. L’episodio è avvenuto martedì 30 settembre, quando la vittima è stata contattata telefonicamente da un uomo che, fingendosi il nipote, le ha raccontato di avere problemi con la Guardia di Finanza e di rischiare l’arresto. Per evitarlo, sosteneva di dover pagare subito una sanzione di 80.000 euro. Convinta dalla drammatica messa in scena, l’anziana ha consegnato la cifra custodita in casa, senza accorgersi che il truffatore, approfittando della situazione, si è impossessato anche di altro denaro custodito nello stesso cofanetto, raggiungendo così la somma di quasi 92.000 euro. Quando la donna si è resa conto dell’inganno, ha allertato i numeri di emergenza. A quel punto la Squadra Mobile, specializzata nei reati contro il patrimonio, ha avviato un’immediata attività investigativa. Attraverso un’attenta ricostruzione, gli agenti sono riusciti a individuare l’auto utilizzata dal malvivente e a seguirne la fuga in direzione sud. Grazie alla collaborazione delle forze di polizia attive lungo le principali arterie stradali, il veicolo è stato intercettato sull’A1 e bloccato nei pressi di Cassino. All’interno della vettura è stata rinvenuta l’intera somma sottratta. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato arrestato per truffa aggravata e ora è all’obbligo di dimora a Napoli.

Generalmente le richieste di denaro in truffe del genere riguardano somme più esigue, al massimo un migliaio di euro, oppure ori e gioielli; il fatto che il malvivente abbia chiesto 80.000 euro, fa supporre che fosse informato sul fatto che la donna custodisse contanti per un ammontare così elevato. Per cui qualcuno potrebbe averlo informato sulla disponibilità economica alta presente in casa dell’anziana. Di conseguenza le indagini proseguono per verificare questo aspetto, non da poco. L’episodio si inserisce in un quadro di truffe sempre più frequenti ai danni di persone anziane. I malviventi agiscono spesso spacciandosi per appartenenti alle forze dell’ordine o per avvocati, inventando incidenti o multe da pagare urgentemente. Le forze di polizia raccomandano la massima prudenza: non fidarsi di richieste telefoniche sospette, non consegnare denaro o gioielli a sconosciuti e contattare subito il 112 per verificare l’attendibilità delle informazioni.

Peppe Ercoli