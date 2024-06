Maxi turno in ospedale, sindacati all’attacco: "Infermiera costretta a 13 ore di fila"

Ascoli, 10 giugno 2024 – “Quanto avvenuto sabato scorso è estremamente grave e l’opinione pubblica è bene che lo sappia, anche perché valutiamo di portarlo anche all’attenzione dell’Ispettorato del Lavoro". Nursind e Usb sanità di Ascoli hanno reso nota ieri una vicenda che sarebbe avvenuta all’ospedale Mazzoni. "Un’infermiera – denunciano Maurizio pelosi (Nursind) e Mauro Giuliani (Usb) – è stata costretta a svolgere un turno di lavoro di oltre 13 ore e 30 minuti presso il reparto di Patologia neonatale di Ascoli e ciò è conseguenza della cronica carenza di personale". Le due organizzazioni sindacali rappresentano che, nonostante le numerose denunce presentate nei mesi scorsi, continuano a verificarsi situazioni in cui il personale infermieristico e gli operatori sociosanitari "sono obbligati a sostenere turni di lavoro eccessivi, in palese violazione delle normative vigenti. Questo persiste in un contesto già noto per la persistente mancanza di risorse umane adeguate". Per Usb e Nursind tale situazione non solo infrange gravemente i diritti dei lavoratori, ma pone anche a serio rischio la qualità dell’assistenza fornita ai neonati in reparto. "Un’assistenza prolungata e senza le necessarie pause può compromettere gravemente la sicurezza e il benessere sia del personale sanitario che dei pazienti. Per cui – concludono Pelosi e Giuliani – alla luce di questi fatti inaccettabili, come organizzazioni sindacali stiamo valutando la possibilità di presentare un esposto all’Ispettorato del Lavoro per far luce sulla gestione dei turni e garantire il rispetto delle normative vigenti".